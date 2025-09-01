Plantas que no deberías tener en tu casa si tenés mascotas: cuáles pueden ser tóxicas y mortales

Algunas especies podrían ser mortales especialmente para los perros y gatos. Cuáles son y por qué.

Las plantas que podrían afectar la salud de tu mascota. Foto: Freepik

Al momento de adoptar una mascota, uno de los factores más importantes es garantizar su bienestar. Esto no solo implica cuidar su alimentación, sino también prestar atención a qué plantas podrían dañar su salud e incluso poner en riesgo su vida.

Cuáles son las plantas que se deben evitar si tenés mascotas

Según el sitio Glamour, hay algunas plantas que no recomiendan colocar si hay mascotas en el hogar y son las siguientes:

Hiedra

Esta planta, que generalmente se encuentra en los jardines o las terrazas, podría ser peligrosa para los animales. Según los veterinarios, si un animal ingiere esta planta, podría tener fiebre, problemas gastrointestinales, dermatitis, edemas, y hasta podría morir, ya que se trata de una especie tóxica.

Noche buena

Es una flor que puede generar severos problemas de salud en los animales, especialmente en los gatos. Sus hojas están compuestas de una savia irritante que libera un líquido lechoso y puede provocar diarreas, vómitos, salvación excesiva, secreción ocular, enrojecimiento cutáneo, úlcera y conjuntivitis.

Costilla de Adán

Si un perro o un gato ingiere las hojas o raíces de esta planta, podrían sufrir irritación, salvación excesiva, inflamación de la lengua, dificultad para respirar y hasta podrían generar la muerte.

Algunas plantas pueden generar la muerte en un animal. Foto: Freepik

Aloe Vera

Esta planta es un gran riesgo para la salud de los animales ya que puede ser tóxica para su organismo, provocándoles vómitos, espasmos y cambios en el color de la orina.

Ficus

Estos árboles generan una savia tóxica como forma de defenderse de los depredadores, por lo que pueden ser un peligro para las mascotas ya que pueden sufrir náuseas y diarrea.

Crotón

Esta especie de planta es muy tóxica para los animales, especialmente para los perros. Si un animal ingiere una hoja de esta especie, podría sufrir desde salvación abundante, diarrea intensa, dilatación de pupilas, dolor abdominal, vómitos, convulsiones, hasta la muerte.