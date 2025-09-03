Tendencia animal: cuáles son los nombres de perro que más se usan en Argentina

Algunos perros tienen nombres poco originales, mientras que otros, fueron nombrados creativamente por sus dueños. Cuáles son los más utilizados.

Cómo nombrar a un perrito. Foto: Unsplash

Elegir el nombre para un perro muchas veces parece una tarea sencilla, ya que suelen nombrarse a través de una característica física o un personaje de ficción. La realidad, es que refleja mucho sobre la personalidad de su dueño y la relación que desea construir con su mascota.

Al igual que en otros países, en la Argentina hay nombres muy comunes, al punto de que algunas opciones dejaron de ser elegidas debido a su popularidad. ¿Cuáles son los nombres más comunes?

Los nombres Toby y Lola son los más comunes en Argentina. Foto: Unsplash.

En la cultura popular, las series, las películas y los personajes de ficción influyen enormemente en cómo bautizamos a un cachorro. Por ejemplo, si se trata de un perro macho, sus nombres suelen estar inspirados en superhéroes, mientras que otros eligen la sencillez y la sonoridad de las palabras para facilitarle al can una comprensión rápida a su llamado.

Si se trata de una perra, los nombres terminados con la letra “A” suelen predominar, ya que les aporta femineidad y delicadeza. Sin embargo, nunca faltan los nombres referidos a objetos, colores y hasta elementos del cielo.

Perro, mascota. Foto: Freepik.

Cuáles son los nombres de perro más usados en Argentina

En nuestro país, entre los populares están los clásicos Max, Toby, Luna, Coco, Bobby, Sofi, Simón, Rocky, Pepa y Kira, elegidos por su simpleza. Por otro lado, nombres como Zeus, Nala y Thor reflejan la influencia de la cultura y las películas.

Cuando se trata de nombres femeninos, los más utilizados son Lola y Princesa, ya que muestran el deseo de sus dueños a resaltar la ternura de las mascotas. Además, los nombres de personas como Pedro, Juan, Emma y Bruno suelen estar también entre los más elegidos por las familias argentinas.

Las encuestas indican que la mayoría de las personas prefieren nombres cortos, que sean fáciles de pronunciar y memorizar para el animal. La elección de su nombramiento ayuda al entrenamiento y la comunicación diaria con el canino.

La personalidad de los dueños está reflejada en el nombre de su perro. Foto: Freepik

Algunos dueños optan por nombres inspirados en la naturaleza, como Trueno, Brisa, Nube o Sol. Otros prefieren recurrir a personajes de libros, la mitología o series menos conocidas. También están quienes se inspiran en palabras de otros idiomas o crean combinaciones de sílabas que suenan divertidas y originales. Lo cierto, es que la manera en la que nombres a tu perro, hablará mucho de él, pero también de vos.