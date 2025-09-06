Para mejorar su bienestar en días de frío: cada cuánto se debe cambiar el agua del bebedero de los perros

Es fundamental que no esté demasiado fría y que tampoco se estanque mucho tiempo, para evitar enfermedades. ¿Qué cuidados requieren?

¿Cada cuánto hay que cambiarle el agua? Foto: Unsplash

Los cuidados de nuestros perros es fundamental para mejorarles la calidad de vida y para ofrecerles un bienestar permanente. En ese sentido, además de una buena alimentación, una hidratación correcta es crucial para que estén sanos y felices.

Y pese a que no sean los meses más calurosos, también en otoño e invierno es clave cambiar con periodicidad el agua de los bebederos de nuestros perros, y en ese sentido, una buena calidad del agua, limpia y fresca, es crucial.

¿Cada cuánto hay que cambiarle el agua a los perros en invierno? Foto: Unsplash

¿Cada cuánto hay que cambiarle el agua a los perros en otoño e invierno?

Según especialistas y estudios como el informe de Dog Food Advisor, la recomendación es que se cambie el agua del bebedero en otoño e invierno al menos dos veces por día: por la mañana y por la noche. De todos modos, esta frecuencia puede variar por diferentes factores.

Uno de ellos estaría vinculado con el tipo de perro y su forma de beber agua. Por ejemplo, si suele dejar mucha baba en el recipiente o incluso restos de comida en el mismo, es conveniente incrementar el cambio del agua. También influye el tamaño del can y la cantidad de agua que suele consumir. Por ello, si el bebedero se ensucia o queda vacío, también conviene lavarlo antes de volver a llenarlo.

Por supuesto, mantener el agua limpia para evitar enfermedades es clave en la salud de nuestras mascotas, y de allí la necesidad de limpiar el bebedero de forma asidua.

Otro detalle a tener en cuenta es que los perros deben beber la misma agua que los humanos. Si en el hogar se toma agua purificada o de filtro, también es aconsejable que nuestros canes beban lo mismo.

No usar productos químicos para lavar el bebedero del perro

Esto es fundamental para evitar cualquier tipo de irritación en nuestros canes e incluso que no padezcan enfermedades o algún tipo de intoxicación. Por ello, no usar químicos invasivos en crucial a la hora de limpiar los bebederos.

Una sana hidratación es crucial para nuestros perros Foto: Unsplash

Una forma correcta de limpiarlos es con jabón o incluso con un poco de vinagre.

Al mismo tiempo, si la temperatura del hogar está muy fresca, es conveniente que el agua no se sirva muy fría, sino algo tibia. Al cambiarse el agua habitualmente, esto también ayuda a fomentar una correcta hidratación de nuestro canes, para que estén más sanos.