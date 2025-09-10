Perfuma todo el hogar y no necesita de cuidados especiales: cuál es la planta ideal para los principiantes en jardinería

Esta flor es una de las más elegidas para los que recién comienzan en el mundo de la jardinería, ya que no necesita de muchos cuidados especiales y, cuando florece, llena el hogar de aroma y color.

Hoya carnosa. Foto: Pexels.

Para quienes desean tener una planta en el interior del hogar, pero son principiantes en la jardinería, la Hoya Carnosa, también conocida como flor de nácar, flor de cera o flor de porcelana, es la ideal.

Esta especie, además de tener un aroma inconfundible y que inunda todo el hogar, requiere de cuidados básicos para crecer y florecer durante todo el año.

Cuáles son los cuidados que necesita la Hoya Carnosa

Luz adecuada

Esta planta necesita mucha claridad, aunque no tolera la exposición directa al sol fuerte, ya que puede quemar sus hojas. Los expertos en jardinería recomiendan colocarla cerca de una ventana luminosa y con cortinas que filtren los rayos solares.

Riego moderado

El exceso de agua es uno de los errores más comunes. La Hoya Carnosa necesita de un riego solo cuando el sustrato esté seco en la superficie. Durante el invierno, se recomienda espaciar aún más los riegos.

Hoya carnosa. Foto: Pexels.

Temperatura y humedad

Esta flor prefiere ambientes templados, entre 18 °C y 25 °C. En climas muy secos, podés pulverizar sus hojas con un poco de agua para imitar la humedad de su hábitat natural.

Sustrato y maceta

La Hoya Carnosa necesita un sustrato aireado y con buen drenaje. Una mezcla de tierra universal con perlitas o pedazos de pino funciona muy bien. Además, debés asegurarte que la maceta tenga orificios para evitar que se ahogue.

Fertilización

Durante la primavera y el verano, podés abonarla cada 20 días con fertilizante líquido para plantas de flor. Esto estimulará el crecimiento y la aparición de sus característicos ramos perfumados.

Hoya carnosa, flor de nácar. Foto: Pexels.

Poda

Esta planta no requiere de podas drásticas, pero sí es conveniente retirar hojas secas y guiar sus tallos si la cultivás como planta colgante o trepadora.

Floración

La Hoya Carnosa puede tardar un par de años en florecer, pero cuando lo hace, llena el ambiente de color y perfume. No cortes los tallos donde brotaron las flores, ya que volverán a florecer en el mismo lugar.