Llega la primavera: 5 plantas de interior con flores fáciles de cuidar para decorar tu hogar

Ideales para dar color, purificar el aire y transformar tus espacios con poco esfuerzo: las flores más lindas y fáciles de mantener.

Orquídeas. Foto: Unsplash.

Comienza la primavera y, para aquellas personas que no tienen posibilidad de tener un jardín en su casa, lo ideal es saber cuáles son las plantas que hay que comprar para que la naturaleza crezca dentro del hogar. Las plantas de interior ganarán protagonismo en esta estación, ya que son grandes aliadas decorativas, funcionales y fáciles de mantener con sus destacadas flores.

Especialistas en jardinería urbana destacan cinco especies que, además de aportar color y vida a cualquier ambiente, no exigen cuidados intensivos y se adaptan perfectamente a espacios cerrados.

Cuáles son las flores de interior que resisten bien sin luz solar Foto: Freepik.

Estas plantas con flores de interior pueden ser cuidadas por cualquier persona, incluso por aquellas que recién se adentran en el mundo de la jardinería, o quienes no pueden dedicarle demasiado tiempo. Con mínimos cuidados, es posible transformar tu hogar en un espacio más acogedor, fresco y lleno de vida.

5 flores de interior que transformarán tu casa durante la primavera

Anturio (Anthurium scherzerianum)

Conocido por sus flores cerosas y vibrantes, el anturio es una de las plantas de interior más populares. Se adapta muy bien a espacios con luz filtrada, necesita riego espaciado y un sustrato suelto que favorezca el drenaje.

Esta planta tiene flores en colores como rojo, blanco y rosado, esta especie aporta un estilo elegante y tropical a cualquier ambiente.

Spatifilo (Spathiphyllum wallisii)

Lirios

También llamado “lirio de la paz”, el spatifilo es valorado tanto por su belleza como por su funcionalidad: no solo es decorativo, sino que ayuda a purificar el aire del ambiente.

Sus flores blancas y hojas verdes intensas destacan en ambientes amplios. Se recomienda colocarlo en lugares con luz indirecta y mantener el sustrato ligeramente húmedo.

Bromelia (Aechmea fasciata)

Esta variedad de bromelia es ideal para quienes no tienen demasiado tiempo para cuidar plantas. Su mantenimiento es mínimo: solo necesita riego cada 15 días.

Sus flores rosadas pueden durar más de un mes, lo que la convierte en una opción duradera y atractiva para interiores con buena luminosidad natural, pero sin exposición directa al sol.

Orquídea (Phalaenopsis amabilis)

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Las orquídeas siguen siendo una de las especies más elegidas para regalar y decorar. Aunque requieren algunos cuidados específicos, como riego semanal con agua a temperatura ambiente y buena ventilación, sus flores pueden mantenerse hasta por dos meses. Se recomienda ubicarla en un lugar con luz suave y asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje.

Bromelia (Vriesea splendens)

Otra variedad de bromelia que se destaca por su bajo requerimiento hídrico. Necesita riego solo cada 20 días y prefiere la luz natural, pero sin sol directo.

Sus flores, de tonos intensos, aportan color y vitalidad por más de un mes. Es ideal para departamentos u oficinas donde se busca un toque natural con mínimo esfuerzo.