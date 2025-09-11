El calentamiento global sigue transformando el paisaje: emergió una nueva isla en Alaska por el retroceso glaciar

En el verano de 2025, las imágenes satelitales revelaron que el hielo se había retirado completamente, dejando a esta masa continental rodeada por el lago Alsek, que creció significativamente en las últimas décadas.

El calentamiento global transforma paisajes costeros Foto: Noticias Ambientales

El Observatorio de la Tierra de la NASA confirmó la formación de una nueva isla en la llanura costera del sureste de Alaska, producto del retroceso acelerado del glaciar Alsek.

La protagonista es Prow Knob, una pequeña montaña que hasta hace poco estaba unida al glaciar. En el verano de 2025, las imágenes satelitales revelaron que el hielo se había retirado completamente, dejando a esta masa continental rodeada por el lago Alsek, que creció significativamente en las últimas décadas.

De glaciar a lago: transformación acelerada desde 1984

Las imágenes Landsat muestran el avance del agua sobre el hielo en cuatro décadas de monitoreo.

La evolución del paisaje fue documentada por sensores TM (Thematic Mapper) en Landsat 5 y OLI-2 (Operational Land Imager-2) en Landsat 9. En 1984, el glaciar Alsek aún alcanzaba Gateway Knob, a unos 5 km al oeste de Prow Knob.

Para entonces, parte del perímetro ya se había convertido en orilla del lago. En 1999, el retroceso se intensificó, desconectando al Alsek del glaciar Grand Plateau. Finalmente, entre julio y agosto de 2025, Prow Knob quedó completamente aislada, transformándose en una isla glacial.

En 2019, las imágenes satelitales del glaciar Grand Plateau evidenciaban las transformaciones del hielo Foto: NASA Earth Observatory images

Retroceso glaciar: consecuencias globales y locales

La pérdida de hielo no solo modifica el paisaje, también agrava múltiples crisis ambientales.

El fenómeno observado en Alaska es parte de una tendencia global con impactos profundos:

Elevación del nivel del mar : el agua de deshielo aumenta el volumen oceánico, afectando zonas costeras y desplazando comunidades

: el agua de deshielo aumenta el volumen oceánico, afectando zonas costeras y desplazando comunidades Escasez de agua dulce : los glaciares son reservorios naturales; su pérdida compromete el abastecimiento para consumo, agricultura y energía

: los glaciares son reservorios naturales; su pérdida compromete el abastecimiento para consumo, agricultura y energía Alteraciones climáticas : al desaparecer el albedo glaciar, la Tierra absorbe más calor, acelerando el calentamiento global

: al desaparecer el albedo glaciar, la Tierra absorbe más calor, acelerando el calentamiento global Riesgos para la biodiversidad : especies adaptadas a ecosistemas fríos enfrentan pérdida de hábitat y estrés ecológico

: especies adaptadas a ecosistemas fríos enfrentan pérdida de hábitat y estrés ecológico Aumento de desastres naturales : el derretimiento puede provocar aluviones, deslizamientos y rupturas de lagunas glaciares

: el derretimiento puede provocar aluviones, deslizamientos y rupturas de lagunas glaciares Impacto en la salud humana: el deshielo libera microorganismos antiguos, con potencial riesgo sanitario

El retroceso de los glaciares en Alaska Foto: NASA Earth Observatory images

Prow Knob: de accidente geográfico a símbolo del cambio climático

La montaña, bautizada por el glaciólogo Austin Post, ahora representa una transformación irreversibles.

El nombre “Prow Knob” fue asignado por el glaciólogo Austin Post en 1960, inspirado en su parecido con la proa de un barco. Hoy, esa misma formación se convierte en testimonio visual del retroceso glaciar, visible desde el espacio y documentado por décadas de ciencia satelital.