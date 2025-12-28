Una joya oculta de la Patagonia: el glaciar escondido entre las montañas que sorprende con su color turquesa vibrante

Escondido entre bosques y senderos de montaña, este glaciar patagónico sorprende con su intenso color turquesa y un entorno prácticamente intacto. Una caminata desafiante lleva hasta uno de los paisajes más impactantes de El Bolsón, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y postales inolvidables.

Refugio Hielo Azul. Foto: Instagram @refugio_hielo_azul

Uno de los destinos favoritos para vacacionar este verano es, sin dudas, la Patagonia argentina: un territorio inmenso, salvaje y lleno de paisajes que parecen salidos de una postal. Aunque se puede visitar durante todo el año, en los meses de calor la región despliega una belleza especial y ofrece múltiples actividades al aire libre. Entre montañas, ríos y senderos, El Bolsón guarda uno de sus tesoros mejor protegidos: el glaciar Hielo Azul, una joya natural a la que no todos saben cómo llegar.

Muchos conocen el Refugio Hielo Azul, uno de los más emblemáticos de la Comarca Andina, pero pocos saben que, si se animan a caminar un poco más, el premio es aún mayor: un glaciar escondido entre montañas que sorprende por su color, su imponencia y la sensación de estar frente a un paisaje prácticamente intacto.

Glaciar Hielo Azul. Foto: Wikiloc.

Cómo llegar al glaciar Hielo Azul

La experiencia comienza con una caminata de aproximadamente 13 kilómetros hasta el refugio. El sendero atraviesa bosques nativos, con lengas que se van cerrando a medida que se gana altura, y regala vistas que anticipan lo que está por venir. Al llegar, el refugio aparece casi fundido con el entorno: construido en madera, apoyado sobre la montaña y acompañado por un río de aguas cristalinas que corre a su costado. Solo llegar hasta acá ya vale el esfuerzo.

El Refugio Hielo Azul cuenta con cocina, comedor y área de acampe, pero uno de sus mayores encantos son las mesas ubicadas junto al río, ideales para descansar, comer algo y disfrutar del sonido del agua con vistas abiertas a la montaña. Es un lugar perfecto para recuperar energías antes de seguir.

Refugio Hielo Azul. Video Instagram @via.jero40

Para quienes quieran ir un paso más allá, el verdadero tesoro está a solo dos kilómetros adicionales. Primero se llega a una laguna de un intenso color verdoso, que parece pintada a mano. Un poco más adelante aparece el glaciar Hielo Azul, la verdadera joya del recorrido y el motivo por el cual muchos consideran que esta subida es una de las más lindas de la zona.

Refugio Hielo Azul. Foto: Instagram @refugio_hielo_azul

Eso sí: estos últimos dos kilómetros no son sencillos. El sendero es en subida, sobre piedra suelta y con bastante pendiente, por lo que es fundamental avanzar con cuidado y tomarse el tiempo necesario. Además, actualmente el único sendero habilitado para llegar al glaciar es el que parte desde Wharton. Desde allí son unos dos kilómetros hasta Confluencia, donde se toma el desvío hacia Hielo Azul, y luego unos cuatro kilómetros de subida exigente.

Refugio Hielo Azul. Foto: Instagram @refugio_hielo_azul

Este tramo es, además, el más afectado por los incendios, por lo que no hay sombra ni fuentes de agua. Por eso, se recomienda salir bien temprano y llevar al menos dos litros de agua por persona. El sendero que sale desde Doña Rosa todavía no está habilitado, así que es importante informarse antes de emprender la caminata.

Visitar el glaciar Hielo Azul no es solo una excursión: es una experiencia que combina esfuerzo, naturaleza y recompensa visual. Un lugar que, sin dudas, vale la pena conocer y que confirma por qué El Bolsón sigue siendo uno de los destinos más elegidos de la Patagonia. Ideal para quienes buscan aventura, paisajes únicos y un contacto real con la montaña.