Advertencia científica: el deshielo podría disparar una suba del mar mayor a la estimada. Foto: Freepik

El avance del deshielo de los glaciares podría tener consecuencias más graves de lo que se proyectaba hasta ahora. Un nuevo estudio científico advirtió que los modelos utilizados para calcular el aumento del nivel del mar estarían subestimando el fenómeno, lo que obliga a revisar las previsiones sobre uno de los efectos más críticos del cambio climático.

El incremento del nivel de los océanos está estrechamente ligado al calentamiento global y al derretimiento de grandes masas de hielo. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la velocidad de este proceso se duplicó en las últimas décadas: pasó de 1,4 milímetros anuales durante gran parte del siglo XX a 3,6 milímetros por año entre 2006 y 2015.

Advertencia científica: el deshielo podría disparar una suba del mar mayor a la estimada. Foto: EFE.

Para anticipar la evolución de este fenómeno, la comunidad científica utiliza modelos matemáticos que buscan reproducir el comportamiento del hielo. Sin embargo, una investigación publicada en la revista AGU Advances identificó una falla clave en esas simulaciones: el uso de un valor incorrecto en una variable conocida como “exponente de tensión”.

Este parámetro, que suele fijarse en 3, determina cuán fácilmente se deforma el hielo ante la presión. No obstante, nuevas mediciones sugieren que debería ser 4, especialmente en regiones donde el hielo presenta un comportamiento más dinámico, como ocurre en sectores de la Antártida. La diferencia, aunque técnica, tiene implicancias significativas: cuanto mayor es el valor, más rápido puede deformarse el hielo y, por lo tanto, más acelerado es su derretimiento.

Advertencia científica: el deshielo podría disparar una suba del mar mayor a la estimada. Foto: Unsplash.

Señal de alerta: detectan errores en cálculos que subestiman la subida del nivel del mar

Los resultados del estudio muestran que los modelos tradicionales pueden coincidir con observaciones iniciales, pero fallan al proyectar el futuro. En escenarios de deshielo moderado, la subestimación del aumento del nivel del mar podría alcanzar el 21% en un siglo, mientras que en situaciones más extremas la diferencia se eleva hasta el 35%.

El análisis se apoyó en simulaciones realizadas con el programa BISICLES, tomando como referencia el Glaciar Pine Island, una de las zonas más sensibles al calentamiento global. Allí, los investigadores comprobaron que los modelos con el valor tradicional ofrecen una imagen engañosa de precisión, pero terminan subestimando tanto la velocidad del retroceso glaciar como el volumen de agua que llega al océano.

El hallazgo abre un nuevo frente de discusión dentro de la comunidad científica, ya que sugiere que las proyecciones actuales podrían no reflejar con exactitud la magnitud del problema. En ese sentido, los especialistas advierten que es necesario ajustar los modelos y considerar con mayor detalle las variables que influyen en el comportamiento del hielo.

El impacto de estas diferencias no es menor. Una subestimación en las proyecciones podría traducirse en una planificación insuficiente frente al avance del mar, afectando especialmente a las poblaciones costeras, que ya enfrentan riesgos crecientes de inundaciones y pérdida de territorio.

En un escenario global marcado por la aceleración del cambio climático, el estudio pone de relieve la importancia de mejorar las herramientas de predicción para anticipar con mayor precisión los efectos futuros. La evidencia sugiere que el desafío no solo pasa por frenar el calentamiento, sino también por comprender con mayor exactitud sus consecuencias.