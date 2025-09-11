Ni para decorar ni como fertilizante: para qué sirve la sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra

Este método casero aporta múltiples beneficios para tu hogar, según las antiguas creencias. Conocé los motivos y el procedimiento para implementarlo en esta popular planta.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los jardines de cada hogar, ya que es fácil de cuidar y es muy resistente a cualquier temporada. Además, según creencias, limpia la energía y aleja las malas vibras.

Teniendo en cuenta estas características, existe un truco casero que, muy pocos conocen, y sirve para potenciar los beneficios de esta especie. ¿De cuál se trata? Poner sal gruesa en la tierra o dentro de su maceta.

La sal gruesa dentro de la tierra de la lengua de suegra limpia el ambiente y protege el hogar. Foto: Unsplash.

Muchas personas creen que sirve como fertilizante. Sin embargo, esto no es cierto. En esta ocasión, la sal gruesa funciona como un recurso natural para limpiar el ambiente y proteger el hogar.

Según las antiguas creencias, al poner un puñado de sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra, se genera una especie barrera contra la envidia y las malas intenciones.

El truco casero de la sal gruesa en la lengua de suegra

Según creencias, la lengua de suegra limpia la energía y aleja las malas vibras. Foto: Unsplash.

Usá sal gruesa en pequeñas cantidades.

Colocá un puñado sobre la superficie de la tierra, alrededor del tallo.

Repetí el proceso una vez al mes, siempre evitando el exceso para no dañar las raíces.

El paso a paso para limpiar tu lengua de suegra con vinagre