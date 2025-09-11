Ni para decorar ni como fertilizante: para qué sirve la sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra
La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los jardines de cada hogar, ya que es fácil de cuidar y es muy resistente a cualquier temporada. Además, según creencias, limpia la energía y aleja las malas vibras.
Teniendo en cuenta estas características, existe un truco casero que, muy pocos conocen, y sirve para potenciar los beneficios de esta especie. ¿De cuál se trata? Poner sal gruesa en la tierra o dentro de su maceta.
Muchas personas creen que sirve como fertilizante. Sin embargo, esto no es cierto. En esta ocasión, la sal gruesa funciona como un recurso natural para limpiar el ambiente y proteger el hogar.
Según las antiguas creencias, al poner un puñado de sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra, se genera una especie barrera contra la envidia y las malas intenciones.
El truco casero de la sal gruesa en la lengua de suegra
- Usá sal gruesa en pequeñas cantidades.
- Colocá un puñado sobre la superficie de la tierra, alrededor del tallo.
- Repetí el proceso una vez al mes, siempre evitando el exceso para no dañar las raíces.
El paso a paso para limpiar tu lengua de suegra con vinagre
- Dentro de un recipiente, colocá una taza de agua, agregá una cucharada de vinagre blanco y mezclá bien.
- Sumergí un paño suave en la preparación y después escurrilo bien para que no chorree.
- Pasá el paño con cuidado por cada hoja, quitando el polvo y la suciedad acumulada.
- Si las hojas quedaron muy húmedas, pasá otro paño seco para secarla bien y evitar marcas de agua.