Ni para decorar ni como fertilizante: para qué sirve la sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra

Este método casero aporta múltiples beneficios para tu hogar, según las antiguas creencias. Conocé los motivos y el procedimiento para implementarlo en esta popular planta.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 11 de septiembre de 2025, 20:45
Lengua de suegra.
Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los jardines de cada hogar, ya que es fácil de cuidar y es muy resistente a cualquier temporada. Además, según creencias, limpia la energía y aleja las malas vibras.

Teniendo en cuenta estas características, existe un truco casero que, muy pocos conocen, y sirve para potenciar los beneficios de esta especie. ¿De cuál se trata? Poner sal gruesa en la tierra o dentro de su maceta.

La sal gruesa dentro de la tierra de la lengua de suegra limpia el ambiente y protege el hogar. Foto: Unsplash.

Muchas personas creen que sirve como fertilizante. Sin embargo, esto no es cierto. En esta ocasión, la sal gruesa funciona como un recurso natural para limpiar el ambiente y proteger el hogar.

Según las antiguas creencias, al poner un puñado de sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra, se genera una especie barrera contra la envidia y las malas intenciones.

El truco casero de la sal gruesa en la lengua de suegra

Según creencias, la lengua de suegra limpia la energía y aleja las malas vibras. Foto: Unsplash.
  • Usá sal gruesa en pequeñas cantidades.
  • Colocá un puñado sobre la superficie de la tierra, alrededor del tallo.
  • Repetí el proceso una vez al mes, siempre evitando el exceso para no dañar las raíces.

El paso a paso para limpiar tu lengua de suegra con vinagre

  1. Dentro de un recipiente, colocá una taza de agua, agregá una cucharada de vinagre blanco y mezclá bien.
  2. Sumergí un paño suave en la preparación y después escurrilo bien para que no chorree.
  3. Pasá el paño con cuidado por cada hoja, quitando el polvo y la suciedad acumulada.
  4. Si las hojas quedaron muy húmedas, pasá otro paño seco para secarla bien y evitar marcas de agua.