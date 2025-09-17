Colas que hablan y miradas que dicen adiós: cómo se despiden los perros a través de su lenguaje corporal
A diferencia de las personas, que suelen expresar la despedida con abrazos, besos o palabras, los perros no disponen de un lenguaje verbal equivalente. No obstante, su forma de comunicarse está cargada de gestos corporales, posturas y pequeñas señales que cumplen un rol fundamental en sus interacciones sociales.
Comprender estas señales no solo mejora la convivencia, sino que fortalece el vínculo emocional entre humanos y perros.
Lenguaje corporal de los perros: más que movimientos, una forma de conexión
Olfatear, mover la cola y relajar las orejas son gestos que transmiten intenciones amistosas.
Cuando un perro se encuentra con otro o con una persona, inicia una serie de interacciones ritualizadas que incluyen:
- Olfateo exploratorio
- Movimiento de cola relajado
- Orejas en posición neutra
- Contacto físico suave
Estos comportamientos, según estudios publicados en la revista Animals, reducen la probabilidad de conflicto y permiten establecer intenciones amistosas.
Señales de despedida: cómo los perros marcan el final de una interacción
Aunque muchas veces pasan desapercibidas, los perros también expresan el fin de una interacción mediante señales conocidas como conductas de corte o apaciguamiento. Algunas de ellas incluyen:
- Girar la cabeza o apartar la mirada
- Bostezar durante o después del contacto
- Lamerse los labios repetidamente
- Olfatear el suelo como distracción
- Sacudirse como si estuvieran mojados
- Alejarse caminando o darse la vuelta
Estas acciones, según investigaciones en Animal Cognition, suavizan el cierre del vínculo momentáneo y ayudan a evitar tensiones innecesarias.
Beneficios mutuos: una relación que mejora la salud y el bienestar
La relación entre humanos y perros genera beneficios recíprocos que van más allá del afecto:
Para los humanos:
- Mejora de la salud mental: reduce el estrés, la ansiedad y la soledad
- Salud cardiovascular: fomenta la actividad física mediante paseos y juegos
- Apoyo emocional: brinda consuelo y compañía incondicional
Para los perros:
- Bienestar emocional: las interacciones positivas generan felicidad
- Cuidado y seguridad: reciben afecto y un entorno estable
- Confianza mutua: se construye una relación basada en empatía y comunicación
Comunicación y empatía: la base de un vínculo auténtico
Los perros desarrollan una comunicación única con sus humanos, basada en la observación mutua, la empatía y el respeto por los tiempos y gestos del otro.
Reconocer sus señales de saludo, despedida o calma permite responder con sensibilidad, fortaleciendo una relación que es, en esencia, una alianza emocional profunda y transformadora.