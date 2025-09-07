No se cansan nunca: cuáles son las dos razas de perro con mucha energía y que necesitan estimulación constante

Es por ello que resulta fundamental conocer las necesidades de estos animales antes de adoptarlos. Guía práctica y sencilla para entenderlos.

Los perros que tienen gran energía.

Quienes buscan adoptar un perro de raza, es necesario que conozcan los pormenores de cada una, ya que resulta clave para el ambiente en donde vivirán. En ese sentido, existen dos razas que necesitan de constante ejercicio y estimulación mental: el Labrador Retriever y el Border Collie.

Resulta fundamental conocer las necesidades de estos animales antes de tenerlos en casa, ya que brindarles la atención adecuada es clave para que sean perros felices.

Qué necesita un Labrador Retriever para ser feliz

El Labrador Retriever es una de las razas más populares gracias a la excelente personalidad que tiene y la energía que no se agota nunca. Al ser cariñosos y juguetones, son considerados perros de familia.

Esta raza se originó en Terranova, Canadá, donde fue criada principalmente para recuperar presas en el agua. Por eso tienen tanta energía y disfrutan especialmente de nadar y realizar actividades acuáticas.

Labrador (Retriever). Foto: Unsplash

Además, estos perros necesitan realizar ejercicio diariamente para mantenerse saludables y ser felices. A los labradores les encanta jugar en los parques con otros perros y participar de actividades con sus dueños.

Por otro lado, estos animales también necesitan estimularse mentalmente para evitar el aburrimiento. Los rompecabezas o los juegos de entrenamiento son ideales para ellos.

Las características del Border Collie

Esta raza es considerada una de las más inteligentes y energéticas del mundo. Ellos aprenden muy rápido las señales y son grandes compañeros de trabajo.

Los Border Collies fueron criados en la frontera entre Inglaterra y Escocia para pastorear ganado, lo que explica su personalidad llena de energía y resistencia. Pueden correr varios kilómetros sin agitarse y siempre están dispuestos a trabajar.

Border Collie. Foto: Unsplash.

Por otro lado, esta raza necesita mucha estimulación y actividades mentales que la desafíen. Los rompecabezas y los juegos de obediencia son ideales para mantener su mente activa.

También son fundamentales los paseos diarios, una buena alimentación y rutinas de estimulación, ya que, de lo contrario, pueden desarrollar problemas de comportamiento por aburrimiento.