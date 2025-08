Opens in new window

Lejos de los prejuicios: Las 3 razas de perros que no son recomendables para un hogar

Desde la experiencia de una guardería canina, un especialista advierte sobre tres razas de perros que requieren niveles altos de energía, manejo y entrenamiento. No son para dueños primerizos ni para estilos de vida sedentarios.

Un profesional del cuidado canino comparte cuáles son las tres razas que no recomienda tener Foto: Hundeo

El creciente interés por adoptar mascotas llevó a muchas personas a elegir razas de perros por su apariencia o tamaño sin considerar sus necesidades reales.

Desde la cuenta @casacanina_slw en TikTok, un profesional del cuidado canino comparte cuáles son las tres razas que no recomienda tener a menos que se cumplan ciertos requisitos clave.

Rottweiler Foto: Unsplash

En un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones, el usuario @casacanina_slw, dueño de una guardería de perros, compartió su experiencia sobre tres razas que no recomienda para cualquier persona o entorno familiar.

Lejos de apuntar a prejuicios, la advertencia se basa en la compatibilidad entre el temperamento del perro y el estilo de vida del dueño.

No son para todos: las 3 razas de perro más “complicadas”, según un experto en comportamiento canino

1. Jack Russell Terrier

Jack Russell Foto: Hundeo

Este pequeño canino, conocido por su tamaño compacto y aspecto simpático, esconde una enorme carga de energía y una mente extremadamente activa. Criado originalmente para la caza, el Jack Russell Terrier necesita estimulación física y mental constante.

“Si no lo mantenés ocupado, no te va a causar más que problemas”, advierte el especialista. No es una raza para quienes buscan un compañero tranquilo que se relaje en el sillón.

2. Rottweiler

iler es otro perro que exige experiencia. La falta de socialización y entrenamiento desde temprana edad puede convertirlo en un animal difícil de controlar e incluso agresivo.

Según el video, requiere una “mano firme” y reglas claras. No es apto para personas sin conocimientos previos en el manejo de perros grandes.

3. Pastor Australiano

Famoso por su belleza e inteligencia, el Pastor Australiano es una raza de trabajo criada para el pastoreo. Su nivel de energía es tan alto que puede derivar en comportamientos destructivos si no se le proporciona suficiente actividad física y mental.

Ladridos excesivos, pozos en el jardín o puertas rotas son algunas de las consecuencias si no se lo estimula adecuadamente.

La advertencia se basa en la compatibilidad entre el temperamento del perro y el estilo de vida del dueño Foto: Freepik

Bonus: Pastor Ganadero Australiano

De características similares al Pastor Australiano, esta raza también demanda largas sesiones diarias de ejercicio y firmeza en el manejo. Puede desarrollar un carácter fuerte y cierta territorialidad si no se le da la atención adecuada.

El especialista cierra su exposición recomendando evaluar no solo la apariencia del perro, sino sus necesidades reales y si uno está preparado para satisfacerlas. “Si no estás dispuesto a darle de una a dos horas de ejercicio diarias, mejor elegí otro perro”, concluye.