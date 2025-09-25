Limoneros fuertes y sanos: cómo eliminar plagas y hongos del árbol con un remedio natural y en simples pasos

Se trata de un truco infalible para proteger los cítricos. Los detalles en la nota.

Consejos útiles para que un limonero dé más frutos. Foto: Unsplash.

Los árboles de naranja, mandarina o limón tienen una gran fuente de nutrientes, sin embargo, cuidarlos puede ser todo un desafío, porque los hongos, el mal silencioso de las plantas, están siempre al acecho. Descubrí cómo crear un fungicida casero, fácil y rápido.

Eliminar y prevenir los hongos en los limoneros es fundamental para mantenerlos sanos y que sean capaces de producir más frutos. Es muy importante observar las hojas y ramas del árbol para detectar los síntomas de la infección y saber si hay que aplicar la fórmula.

Limonero, limón. Foto: Freepik

Una vez detectado el daño, con una tijera de podar desinfectadas, eliminá todas las ramas, hojas y frutos que presenten signos de infección. Esto evitará que el hongo se propague a otras partes del árbol. Luego, hay que reunir estos ingredientes para crear el remedio casero:

Una cucharada de jabón en polvo.

Una cucharada de cal apagada.

Vinagre.

Una vez que están todos los elementos juntos, solo resta seguir estos simples pasos:

Mezclar la cucharada de jabón en polvo con la de cucharada de cal apagada y agregar unas gotas de vinagre.

Unir todo hasta que se forme una pasta.

Aplicar la crema sobre los troncos y ramas afectadas con ayuda de una brocha.

Dejar reposar 5 minutos para que haga efecto.

Limpiar y pulverizar agua limpia en el tronco y ramas.

Repetir este proceso una o dos veces por semana hasta que el árbol deje de mostrar síntomas de hongos.

¿Cómo saber si mi árbol de limones tiene hongos?

Identificar esta infección en los árboles de cítrico puede ser complicado al principio, pero con un poco de observación podrás detectar los síntomas más comunes:

Manchas en las hojas: estas manchas pueden ser de diferentes colores (marrones, negras, amarillas) y formas, y pueden aparecer en una o ambas caras de la hoja.

Pudrición de frutos: los frutos pueden presentar manchas, pudrirse por dentro o caer prematuramente del árbol.

Caída prematura de hojas: si tu limonero está perdiendo hojas de forma excesiva y sin una razón aparente, podría ser un síntoma de una infección fúngica.

Polvo blanco o gris en hojas y frutos: este polvo es característico de algunos tipos de hongos, como el oídio.

Deformaciones en hojas y frutos: las hojas pueden curvarse o enrollarse, y los frutos pueden crecer de forma irregular.

Crecimiento de moho en las raíces: si desentierras un poco de tierra alrededor del árbol, puedes observar un crecimiento de moho blanco o gris en las raíces.

Es importante remarcar que los limoneros son afectados por algunos tipos de hongos muy comunes, como el oídio, moho gris, gomosis, antracosis y todos ellos se manifiestan como se indicó anteriormente, por eso el importante tener el remedio casero a mano para prevenir que se expanda y proteger el jardín.