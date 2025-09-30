El pájaro de cresta amarilla que está en peligro de extinción: encontró un refugio inesperado

Esta especie tiene una población silvestre que no supera los 2.000 individuos adultos y cerca del 10% de ellas vive en esta ciudad ampliamente urbanizada.

Cacatúas de cresta amarilla. Foto: Pixabay.

Las cacatúas de cresta amarilla, que en la actualidad es una especie en peligro de extinción, encontraron un refugio inesperado entre los parques y edificios altos de Hong Kong. Originarias de Indonesia y Timor Oriental, estas aves cuentan con una población silvestre que no supera los 2.000 individuos adultos, y cerca del 10% de ellas vive en esta ciudad ampliamente urbanizada.

Su presencia en Hong Kong se debe en parte a la liberación accidental o intencional de mascotas, pero en la actualidad se enfrentan un problema grave: la falta de espacios naturales para hacer sus nidos. La poda de árboles viejos y los huracanes reducen las cavidades naturales necesarias para reproducirse, lo que limita el crecimiento de la población local.

Organizaciones conservacionistas impulsaron la instalación de cajas nido artificiales que replican estos refugios naturales. Este esfuerzo busca asegurar la continuidad de la especie en un entorno urbano hostil y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre el valor de la biodiversidad en las ciudades.

A la amenaza de la pérdida de hábitat se suman el comercio ilegal de mascotas, la deforestación en sus países de origen y los efectos del cambio climático, factores que aceleran la desaparición de esta emblemática ave.

Rol ecológico y cultural en la región de esta especie en riesgo

Las cacatúas de cresta amarilla cumplen un papel clave en la regeneración de los bosques tropicales. Al alimentarse de frutos y semillas, actúan como dispersoras naturales, favoreciendo el ciclo de la biodiversidad. Su pérdida afectaría no solo al ecosistema, sino también al equilibrio de especies que dependen de la vegetación que estas aves ayudan a propagar.

En Hong Kong, su presencia generó un símbolo de coexistencia entre fauna silvestre y vida urbana. A pesar de los riesgos, estas aves logran adaptarse a un entorno dominado por edificios y calles, lo que las convierte en un recordatorio viviente de la necesidad de integrar la conservación en las ciudades modernas.

El futuro de esta especie depende tanto de medidas locales, como la instalación de cajas nido, como de esfuerzos internacionales para frenar el tráfico ilegal y proteger los bosques de su hábitat original. Sin estas acciones coordinadas, la cacatúa de cresta amarilla podría desaparecer en pocas décadas.

El tráfico ilegal como motor de la extinción

La principal causa del declive de la cacatúa de cresta amarilla es su captura para el comercio de mascotas. Desde finales de los años setenta, se calcula que hasta el 90% de la población desaparecieron debido a la extracción indiscriminada de ejemplares en estado silvestre. Aunque Indonesia prohibió la exportación en 1994, el control fue insuficiente y el tráfico continúa.

El alto valor económico de estas aves en el mercado negro las convierte en un blanco recurrente para los traficantes. En Hong Kong, un polluelo puede superar los 1.500 euros, una cifra que incentiva la captura ilegal, incluso de crías que son extraídas de sus nidos. En muchos casos, los animales sufren un transporte cruel, ocultos en botellas o maletas, con alta mortalidad durante el proceso.

A esta presión se suma la deforestación masiva en Indonesia, donde miles de kilómetros cuadrados de selva tropical fueron reemplazados por agricultura y tala. El cambio climático agrava el panorama, ya que los bosques resecos son más vulnerables a incendios, afectando directamente a las poblaciones que dependen de esos ecosistemas.