Acompañan las alarmas matutinas: los 4 pájaros que cantan al amanecer y son reconocibles por su melodía

Mientras algunos pájaros prefieren la calma de la noche o el ruido del mediodía, ciertas especies comienzan a cantar desde temprano y se vuelven parte de la rutina.

Pájaros, aves. Foto: Pexels.

En primavera y verano, el amanecer tiene un encanto distinto al del invierno: apenas suena el despertador, y los pájaros toman protagonismo con su canto inconfundible. Esa melodía no solo anuncia la salida del sol, sino que también cumple funciones vitales para su supervivencia.

Si bien no todos los pájaros son madrugadores, ya que algunos prefieren la calma de la noche o el ruido del mediodía, algunas especies se oyen desde temprano y acompañan la rutina del pueblo.

4 pájaros que cantan al amanecer

Benteveo

Benteveo. Foto: Unsplash.

Según la tradición, si este pájaro visita un hogar es porque está anunciando el nacimiento de una persona. Esta especie, que se destaca por su maravilloso color amarillo en el pecho, también se reconoce por su grito chillón y repetitivo que llama la atención desde los árboles más altos.

Zorzal colorado

Zorzal Colorado. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El mito antiguo sobre esta especie es que, cuando canta en distintos momentos del día, es porque está por llegar una muerte. Su melodía es más suave que el resto de los pájaros, aunque es muy variada y se lo puede escuchar con claridad en la primera hora de la mañana.

Chingolo

Chingolo, ave. Foto: Noticias Ambientales

Este pájaro es de tamaño pequeño y su canto melódico suele repetirse en intervalos regulares. Su característica principal es que puede cantar tanto en soledad como acompañado por otros pájaros de su misma especie.

Hornero

Hornero. Fuente: Pinterest

Este pájaro fue señalado como el ave nacional de Argentina y también comienza a cantar desde las primeras horas de la mañana. Su canto en pareja resulta inconfundible, acompañando el inicio de las jornadas rurales y urbanas.