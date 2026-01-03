Invasión de jejenes o barigüí: por qué pican tanto, dónde aparecen y cómo aliviar la picadura

Con el aumento de las temperaturas, las mosquitas negras se multiplican en distintas regiones del país y generan picaduras dolorosas y persistentes, difíciles de prevenir con repelentes comunes y propensas a infectarse si no se tratan correctamente.

El barigüí Foto: Wikipedia.

Su tamaño diminuto es inversamente proporcional a la molestia que provoca. Con la llegada del verano y el aumento sostenido de las temperaturas, los jejenes, también conocidos como mosquitas negras o barigüí, se convirtieron en insectos indeseados en distintos puntos del país.

En redes sociales y en conversaciones cotidianas se repite la misma queja: la sensación de estar frente a una verdadera invasión de estos insectos que, aunque no transmiten enfermedades, dejan picaduras muy molestas y persistentes.

¿Qué es el barigüí y qué consecuencias tiene su picadura?

Especialistas del Conicet explican que se trata de un insecto volador hematófago, es decir, que se alimenta de sangre. A diferencia del mosquito común, su picadura no es una simple punción, sino que produce un pequeño corte en la piel, lo que genera dolor y una picazón intensa.

El barigüí. Foto: X/@AgroJime

Ese tipo de lesión, además, es más propensa a infectarse si se la rasca de manera reiterada. “Si bien puede compararse con el mosquito durante el verano, en algunas regiones su presencia se volvió casi incontrolable, sumado a que es mucho más resistente a los repelentes químicos habituales”, advierten los investigadores.

En la provincia de Buenos Aires, la llegada del barigüí se remonta a comienzos de los años 2000. El insecto logró “colonizar” gran parte de la cuenca del Río Salado, que atraviesa más de 15 municipios a lo largo de casi 700 kilómetros. Su expansión desde el norte argentino estuvo vinculada a las sucesivas inundaciones, que facilitaron su desplazamiento y reproducción.

Una de las principales diferencias con los mosquitos es que no existe un repelente realmente eficaz contra el jején. Los productos que suelen proteger frente a otros insectos prácticamente no tienen efecto, lo que dificulta la prevención y expone más la piel.

El barigüí. Foto: X/@AgroJime

¿Qué hacer si pica un jején o barigüí?

Ante una picadura, lo primero es lavar la zona con agua y jabón para evitar infecciones. Luego, aplicar frío local, usando hielo envuelto en una tela, ayuda a disminuir la inflamación y la picazón. Es fundamental no rascarse, ya que la herida abierta puede infectarse y dejar marcas por semanas. Por último, se pueden usar cremas tópicas calmantes, como Dermaglós, Adermicina o Hipoglós, que alivian la irritación y favorecen la recuperación de la piel.