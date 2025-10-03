Cinta amarilla alrededor de un árbol: cuándo nació esta costumbre y qué significado tuvo a lo largo de la historia

La llamativa costumbre tuvo diferentes apreciaciones que fueron consolidadas a través de la música, el cine y el periodismo, entre otros ámbitos. Conocé la relación con cada una de ellas.

Cinta amarilla alrededor de un árbol. Foto: Freepik.

La cinta amarilla atada alrededor de un árbol se trata de un acto simbólico que tiene décadas de historia y que se consolidó en el siglo XX, cuando tomó relevancia en diferentes comunidades.

Una de sus primeras menciones ocurrió en 1917, con la canción “Round Her Neck She Wears a Yeller Ribbon” (“Ella usa una cinta amarilla alrededor de su cuello“, en español), de George Norton.

En 1949, su significado se reforzó gracias a Hollywood, con la película “She Wore a Yellow Ribbon” (“Ella usaba una cinta amarilla“, en español).

La cinta amarilla atada alrededor de un árbol se trata de un acto simbólico. Foto: Freepik.

Su popularidad creció aún más en 1973, con “Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree” (“Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble”, en español), el hit de Tony Orlando & Dawn.

En 1975, las cámaras de televisión registraron un hogar decorado con cintas amarillas para recibir a un hombre que salía de la cárcel.

Entre 1979 y 1981, llegó un nuevo impulso con la crisis de los rehenes en Irán. Penne Laingen ató una cinta amarilla a un roble de su casa en Washington como señal de espera por el regreso de su esposo, diplomático retenido en Teherán.

La llegada de la cinta amarilla a la Argentina

En 2024, en Villa La Angostura, dos vecinas decidieron colgar cintas amarillas en la Avenida Arrayanes, entre Siete Lagos y Pascotto. La intención era quejarse de la desaparición de árboles en el barrio.

La cinta amarilla alrededor de un árbol nació en el siglo XX. Foto: Freepik.

“Mientras realizábamos nuestra humilde ofrenda, en prueba de ‘lealtad y solidaridad’, tuvimos la grata sorpresa de un montón de gente que, curiosa y sorprendida, nos preguntaba para qué estábamos haciéndolo”, comentaron las mujeres.

¿Qué significa atar una cinta amarilla a un árbol?