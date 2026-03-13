Está en Argentina, es un desierto y logró algo que sorprende al mundo:

Con más de 600.000 árboles y un innovador sistema de arbolado público, esta provincia argentina convirtió un territorio árido en un modelo mundial de sostenibilidad urbana. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En una región donde el clima seco y la escasez de lluvias suelen marcar el paisaje, una provincia argentina logró desarrollar un modelo urbano que desafía la lógica del desierto. Se trata de Mendoza, un territorio que apostó por la forestación urbana y terminó convirtiendo sus ciudades en un enorme bosque que hoy recibe reconocimiento internacional.

Ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, Mendoza es conocida por su producción vitivinícola y sus paisajes de montaña. Sin embargo, en los últimos años también comenzó a destacarse por su innovador sistema de arbolado urbano, que transformó el espacio público en una extensa red verde.

Se trata de Mendoza, que impulsó una ambiciosa estrategia de forestación urbana que transformó sus ciudades en verdaderos corredores verdes. Foto: Camara de Turismo de Mendoza.

Actualmente, el Área Metropolitana de Mendoza cuenta con más de 615.000 árboles pertenecientes a 179 especies diferentes. Estos ejemplares se distribuyen en avenidas, plazas, parques y veredas, formando corredores ecológicos que ayudan a reducir el impacto de las altas temperaturas y mejoran la calidad ambiental de la ciudad.

Un modelo reconocido por organismos internacionales

Este enfoque de planificación urbana llamó la atención de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation distinguieron a Mendoza dentro del programa “Tree Cities of the World”, que reconoce a las ciudades que implementan políticas sostenibles de gestión del arbolado urbano. La distinción posicionó a la provincia como uno de los ejemplos más destacados de forestación urbana en regiones semidesérticas.

Además de aportar valor paisajístico, el arbolado urbano cumple un rol clave en la regulación climática. Foto: Redes sociales.

¿Cómo lograron crear un bosque urbano en un clima desértico?

Detrás de este logro existe una planificación de largo plazo. El proyecto es coordinado por Unicipio, que integra políticas ambientales y urbanísticas de los municipios del Gran Mendoza.

A través de este sistema, cada árbol plantado en la ciudad está georreferenciado y registrado en una base de datos que permite conocer su ubicación exacta, su especie y su estado sanitario. Este seguimiento facilita el mantenimiento y garantiza una gestión más eficiente del patrimonio forestal urbano.

El respaldo legal también fue clave. Desde 2008, la Ley 7874 de Arbolado Público establece que todos los árboles del espacio público forman parte del patrimonio provincial y deben ser protegidos, conservados y gestionados por los organismos correspondientes.

El modelo de gestión forestal de Mendoza fue reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y por la Arbor Day Foundation. Foto: Instagram / mendozaaccesible.

El papel clave de las acequias mendocinas

Uno de los mayores desafíos para sostener este bosque urbano es la disponibilidad de agua. Mendoza se encuentra en una zona de clima árido donde las precipitaciones son limitadas.

Para resolver este problema, la provincia utiliza un sistema histórico de acequias que recorre más de 5.400 kilómetros y permite distribuir el agua de riego en distintos sectores de la ciudad. Estas pequeñas canalizaciones, que forman parte del paisaje urbano mendocino, son fundamentales para mantener vivo el arbolado.

Gran parte de este avance se explica por un plan estratégico de arbolado público desarrollado en los últimos años por Unicipio, que coordina políticas ambientales y de planificación urbana. Foto: Instagram / mendozaaccesible.

Gracias a esta combinación de planificación ambiental, infraestructura hidráulica y políticas públicas sostenidas, Mendoza logró algo poco común: convertir una ciudad situada en pleno desierto en un modelo internacional de bosque urbano. Su experiencia es analizada por especialistas en urbanismo y sostenibilidad como un ejemplo de cómo las ciudades pueden adaptarse al cambio climático y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la naturaleza.