Llená tu jardín de abejas y mariposas: las 3 flores ideales para sembrar en la primavera

Los especialistas en jardinería recomendaron tres especias que requieren de pocos cuidados y llenan de color tu patio. Conocé cuáles son y cómo sembrarlas para que crezcan sanamente.

Jardín con flores y plantas. Foto: Unsplash.

La primavera es la época perfecta del año para darle color y frescura a tu jardín. En este contexto, los especialistas en jardinería recomiendan tres tipos de flores para sembrar que requieren de pocos cuidados.

Las 3 flores perfectas para sembrar en la primavera

1- Begonias

Begonias. Foto: Unsplash.

Un clásico que nunca pasa de moda. Se acostumbran a la semisombra y podés ponerlas en lugares donde el sol no dé todo el día. Se aconseja usar canteros o macetas con buen drenaje y tierra húmeda.

De esta manera, dará como resultado flores pequeñas y súper coloridas que duran toda la primavera y el verano. Como si no fuese poco, también le dan un toque elegante a cualquier espacio.

2- Myosotis

Myosotis. Foto: Unsplash.

También conocido como “no me olvides”, es perfecto para quienes buscan un toque delicado. Sus flores azules o lilas aparecen rápido y quedan bárbaras en macetas o jardineras.

Al igual que las begonias, podés plantar las semillas en tierra húmeda y con buen drenaje, en un lugar donde reciba sol parcial.

3- Verbena

Verbena. Foto: Unsplash.

Es ideal si querés un jardín lleno de vida, ya que florece a lo grande y resiste hasta el sol más fuerte. Podés sembrar las semillas directo en tierra suelta y bien soleada. El riego tiene que ser moderado.

Además de sus flores de mil colores, la verbena atrae abejas y mariposas, así que tu jardín va a estar lleno de movimiento y naturaleza.

Tres consejos para que tus flores crezcan sanas en tu jardín