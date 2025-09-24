Son coloridos y no crecen mucho: los 5 árboles ideales con raíces pequeñas para plantar en tu jardín

Los patios de las casas suelen ser grandes, medianos o chicos. En base a esto, los dueños deben acomodarse para decorar este espacio importante del hogar. Conocé las mejores recomendaciones para darle alegría a tu vivienda.

Los árboles ideales con poca raíz para el jardín de tu casa. Foto: Freepik.

Los árboles representan una increíble fuente de oxígeno y vitalidad. Además de ello, convierten el jardín de tu casa en un paradisíaco lugar para disfrutar de los atardeceres en familia.

En este contexto, algunos jardines no suelen contar con un gran espacio para plantear árboles. Sin embargo, existen un par de especies que tienen poca raíz y pueden plantarse sin ocupar mucho lugar.

Los 5 árboles ideales con poca raíz para plantar en tu jardín

1- Acer palmatum

Árbol Acer palmatum. Foto: Unsplash.

Es conocido como arce japonés. Se recomienda el más pequeño que no suele superar los 5 metros de altura en total a lo largo de su vida. Para desarrollarse bien, necesita tierra y agua. Además, climas frescos donde el sol no impacta de una forma directa.

2- Callistemon viminalis

Árbol Callistemon viminalis. Foto: Unsplash.

También conocido como Limpiatubos llorón. Puede llegar a medir entre 4 y 6 metros de altura. Se presenta imponente, con unas hojas de un verde intenso y creando grupitos de maravillosas flores en su copa que tienen un destacado color rojo.

3- Hakea laurina

Árbol Hakea laurina. Foto: Unsplash.

El árbol Hakea laurina es de hoja perenne y tiene muy poca raíz. Es importante destacar que es resistente a todos tipos de climas, incluso muy calurosos, y además no requiere de grandes cuidados para su supervivencia.

4- Lagerstroemia indica

Árbol Lagerstroemia indica. Foto: Unsplash.

Algunos lo llaman árbol de júpiter. Tiene una hermosa presencia y unas raíces que no suelen extenderse demasiado. Puede crecer entre 6 y 8 metros de altura a lo largo de su vida. Proporciona flores en colores que pueden ser rosa, malva o blanco.

5- Thevetia peruviana

Árbol Thevetia peruviana. Foto: Unsplash.

Un precioso árbol de hoja perenne. Tiene una raíz muy escueta y es muy raro que crezca por encima de los 7 metros de altura. Además produce bonitas flores acampanadas en algunas épocas del año, no hace falta podarlo y tampoco requiere de grandes cuidados.