¿Nuevo impuesto al turismo?: la propuesta de ambientalistas para combatir la “triple crisis ambiental”

La iniciativa, impulsada por la Alianza por la Justicia Fiscal, busca recaudar fondos suficientes para enfrentar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Impulsan el impuesto al turismo en México. Foto: Unsplash

Organizaciones de la sociedad civil pusieron sobre la mesa una reforma fiscal urgente: la implementación de impuestos a turismo y transporte de lujo como mecanismo indispensable para que México pueda cumplir con sus compromisos ambientales internacionales en la lucha climática.

La iniciativa, impulsada por la Alianza por la Justicia Fiscal, busca recaudar fondos suficientes para enfrentar la "triple crisis ambiental" que atraviesa la nación: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad.

En el marco posterior a la cumbre climática de Naciones Unidas (COP 30), celebrada recientemente en Brasil, el colectivo presentó el documento técnico ‘Más verdes, más justos: impuestos que cuiden el planeta y a las personas’.

En este informe se detalla que, sin una reestructuración tributaria que apunte a los sectores de mayores ingresos, las metas de reducción de emisiones del país serán inalcanzables. Arabel Alí, vocera de la Red de Acción Climática, enfatizó que el financiamiento público actual es insuficiente y debe nutrirse de quienes poseen mayor capacidad económica y generan mayor impacto ecológico.

La desigualdad de la huella de carbono en la lucha climática

Uno de los argumentos centrales de la propuesta radica en la profunda inequidad de las emisiones. Diego Merla, representante de Oxfam, reveló un dato contundente: el 1% más adinerado de México contamina en la misma proporción que el 80% de los habitantes con menos recursos. Bajo esta premisa, la organización exige una política fiscal progresiva que deje de subsidiar implícitamente los estilos de vida insostenibles.

“Es imperativo enfocar la recaudación en bienes suntuarios como arte, joyas, automóviles de alta gama y, específicamente, jets privados y yates”, señaló Merla. El activista cuestionó la justificación ética de los vuelos privados en medio de una emergencia climática global, recordando que un jet privado puede emitir hasta 14 veces más carbono por pasajero que un vuelo comercial convencional.

Un jet privado puede emitir hasta 14 veces más carbono por pasajero que un vuelo comercial.

México, líder en flotas privadas

La urgencia de regular el transporte aéreo privado cobra mayor relevancia al considerar que México se posiciona como el segundo país con mayor cantidad de jets privados a nivel mundial. La Alianza propone que los nuevos gravámenes se apliquen no solo a la propiedad de estos vehículos, sino también a actividades extractivas como la minería, el transporte de carga pesado y el turismo masivo, sectores conocidos por su alta huella de carbono.

El objetivo final de estos impuestos a turismo y transporte de lujo es doble: desincentivar las prácticas contaminantes y generar una bolsa de recursos etiquetados exclusivamente para la implementación de políticas de adaptación y mitigación climática que protejan a las comunidades más vulnerables del país.