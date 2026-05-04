México bajo alerta: el SMN advierte una ola de calor extrema con lluvias fuertes. Foto: Unsplash

El Servicio Meteorológico Nacional de México difundió el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de mayo en la República Mexicana, con un escenario climático complejo marcado por una intensa ola de calor, lluvias fuertes en varias regiones y ráfagas de viento asociadas a sistemas frontales.

Ola de calor en México: temperaturas de hasta 45°C en varios estados

El SMN alertó por el avance de una ola de calor que impactará en amplias zonas del país, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45°C.

La ola de calor impactará en amplias zonas de México, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45°C. Foto: Unsplash

Las regiones más afectadas serán: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45°C : Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40°C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35°C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco.

Estas condiciones extremas elevan el riesgo de golpes de calor, por lo que se recomienda evitar la exposición solar en horas pico, hidratarse de manera constante y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Lluvias intensas en México: alertas por tormentas, granizo e inundaciones

En paralelo, el frente frío número 48 se mantendrá estacionario sobre la península de Yucatán, generando lluvias intensas en Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Chiapas (este y norte) y Quintana Roo (centro y sur).

También se prevén precipitaciones muy fuertes en Oaxaca (suroeste, noreste y este), Campeche (este, sureste y suroeste) y Yucatán (este), además de lluvias y chubascos en el centro y oriente del país.

El frente frío se mantendrá sobre Yucatán, generando lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Foto: Unsplash

El organismo advirtió que estas tormentas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, con potencial de provocar crecidas de ríos, deslaves, anegamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Pronóstico del tiempo en México: vientos fuertes y llegada de un nuevo frente frío

La masa de aire polar que impulsa el sistema frontal generará un evento de “Norte” con ráfagas de entre 60 y 80 km/h en Veracruz (centro y sur) y en el istmo y golfo de Tehuantepec. En Tabasco, Campeche y Yucatán, los vientos oscilarán entre los 40 y 60 km/h.

Además, se espera el ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste de México, que en combinación con corrientes en chorro y una circulación ciclónica en altura provocará ráfagas de entre 50 y 70 km/h en Baja California y Sonora, junto con lluvias aisladas.

A su vez, el ingreso de aire húmedo desde el océano Pacífico favorecerá condiciones de inestabilidad, con lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio. Frente a este panorama, el SMN recomienda extremar precauciones al circular y mantenerse informado ante posibles eventos meteorológicos severos.