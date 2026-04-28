Detuvieron a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: X/@OHarfuch

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, es un duro golpe contra la estructura del narcotráfico en México y generó una violenta reacción en el estado de Nayarit, en la costa oeste del país.

El operativo que se llevó a cabo fue el resultado de casi dos años de inteligencia y fue confirmado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Las autoridades locales le pidieron a la población del lugar que no saliera de sus casas.

¿Cómo fue el arresto de “El Jardinero”?

El arresto se llevó a cabo el lunes en la comunidad de El Mirador, donde Flores Silva estaba oculto bajo un fuerte operativo de seguridad.

México confirmó la captura de Audias, alias "El Jardinero", en Nayarit. Video: X/@MundoEConflicto

Fuentes oficiales detallaron que participaron más de 500 efectivos de la Secretaría de Marina, junto con cuatro helicópteros y tras 19 meses de seguimiento coordinado con agencias de Estados Unidos. Además, pese al enorme operativo, aseveraron que la captura se produjo “sin un solo disparo”.

El detalle que señalaron las autoridades es que el narcotraficante intentó escapar tras detectar la presencia militar, pero pudieron localizarlo cuando trataba de esconderse en un conducto de desagüe. Su detención se dio apenas dos meses después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, lo que lo posicionaba como uno de sus posibles sucesores.

Flores Silva, de 45 años, era buscado tanto en México como en Estados Unidos: enfrentaba cargos por narcotráfico y delitos con armas.

Tanto la DEA como el Departamento del Tesoro de los EE.UU. lo posicionaban como un operador clave en el tráfico de cocaína y opiáceos hacia territorio estadounidense, con el control de rutas en la costa del Pacífico mexicano.

Asimismo, “El Jardinero”, entre sus funciones, coordinaba laboratorios de metanfetamina, gestionaba pistas clandestinas y supervisaba el traslado de droga mediante avionetas y camiones. También se le atribuye haber negociado alianzas con facciones del Cártel de Sinaloa, en particular con el grupo conocido como “Los Chapitos”.

Su captura tuvo consecuencias inmediatas: se registraron hechos de violencia en diferentes zonas de Nayarit, donde se quemaron vehículos y comercios. A partir de ello, el Gobierno lanzó un comunicado pidiéndole a la población que no saliera de sus viviendas.

Incendios en comercios de Nayarit tras la captura de "El Jardinero". Video: X/@ZuritaCarpio

La caída de “El Jardinero” representa un avance significativo, pero también deja al descubierto la capacidad de reacción de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.