Récord histórico: captan a más de 90 cóndores andinos reunidos en Mendoza

La presencia de más de noventa individuos en un mismo punto es un indicador clave del buen estado ambiental en la zona cordillerana, según especialistas.

Cóndor andino. Foto: Gobierno de Mendoza

Un evento de conservación sin precedentes ocurrió recientemente en la localidad de La Carrera, Tupungato (Mendoza). Una familia logró observar y filmar a más de 90 cóndores andinos alimentándose de una vaca muerta, constituyendo la mayor congregación documentada simultáneamente en Argentina y superando el récord previo de 80 ejemplares registrado en San Luis.

Un indicador del buen estado ambiental

El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque fue notificado del avistamiento y destacó la relevancia de la filmación.

La presencia de más de noventa individuos en un mismo punto es un indicador clave del buen estado ambiental en la zona cordillerana, según especialistas. Este fenómeno se relaciona con factores como:

Disponibilidad de alimento.

Baja perturbación humana.

Coexistencia de ejemplares adultos y juveniles.

Avistan más de 90 cóndores andinos. Video: Noticias Ambientales

El jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo, afirmó que la imagen “confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino”.

Rol ecológico del cóndor andino

El cóndor andino (Vultur gryphus) cumple un rol esencial en el ecosistema debido a su función carroñera:

Actúa como sanitario natural, eliminando restos de animales muertos y reduciendo focos de infección.

Previene la propagación de enfermedades al limpiar el ambiente de cadáveres.

Gracias a su fuerte pico, abre pieles y tejidos duros, facilitando la alimentación de carroñeros más pequeños.

Este récord, sumado al hallazgo reciente de un nido activo en el Parque Provincial Tupungato, consolida a Mendoza como una de las regiones más relevantes del país para la conservación de esta especie.

Importancia cultural y simbólica

El cóndor andino no solo es vital para el equilibrio ecológico, sino que también posee un profundo valor cultural y simbólico:

Símbolo de los Andes: presente en mitos, folclore y música tradicional, representa fuerza, libertad y conexión espiritual.

Inspiración artística: fuente de inspiración para la cultura andina y nacional.

Identidad argentina: su figura está vinculada a la libertad y la conexión con la naturaleza, siendo parte de la identidad cultural del país.

Cóndor andino. Foto: Gobierno de Mendoza

Estado de conservación en Mendoza y Argentina

El cóndor andino está categorizado como “Amenazado” en Argentina y “Vulnerable” a nivel global. En Mendoza, ha sido declarado Monumento Natural Provincial y está protegido por ley.

La provincia es un referente nacional en conservación, con programas que incluyen monitoreo, rescates, rehabilitación de ejemplares y campañas de concientización para reducir amenazas.

El avistamiento de más de 90 cóndores andinos en Tupungato constituye un hito histórico para la conservación en Argentina. Este registro confirma la vitalidad de la población local y refuerza el papel de Mendoza como región clave para la protección de esta especie emblemática.

El cóndor andino, además de ser un sanitario natural del ecosistema, es un símbolo cultural de los Andes y un ícono de la identidad nacional. Su conservación requiere esfuerzos continuos para garantizar que futuras generaciones puedan seguir admirando la majestuosidad de esta ave que representa la libertad y la fuerza de la cordillera.