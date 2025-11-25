Buscan romper el récord mundial de perritos: dónde y cuándo será la gran juntada de Golden Retriever en Argentina

Se trata de una de las razas más queridas gracias a su gran docilidad y vínculo afectivo con las personas que ama. Este evento, organizado por un joven amante de los canes, quiere hacer historia.

Golden retrievers. Foto: Unsplash

Todos amamos a los Golden Retriever: son razas dóciles, simpáticas, afectivas y sobre todo, muy juguetonas. Y gracias a una iniciativa sin precedentes en Argentina, se realizará una juntada de perros de esta raza en los Bosques de Palermo, con el objetivo de romper el récord mundial en este tipo de convocatorias.

La iniciativa pertenece a Fausto Duperré, dueño de Oli, un Golden Retriever que se volvió tendencia en redes sociales. Con más de 126.000 seguidores, el joven convocó a la comunidad a realizar la juntada en Plaza Berlín, ubicada en el corazón de Palermo el próximo 30 de noviembre: “¡Vamos a hacer esta locura más grande del mundo!”, escribió en su publicación.

Golden retrievers. Foto: Unsplash

La cita será el próximo domingo 30 noviembre a las 10 de la mañana, donde se contabilizará oficialmente la asistencia con la intención de superar los 2.500 perros, la cifra mínima estimada para aspirar al récord.

Duperré, emocionado por la magnitud del encuentro que se hizo viral, reveló a La Nación que ya hay más de 3800 personas inscriptas, lo que anticipa una participación masiva. “Vienen perros de todas partes del país. Van a llegar desde todas las direcciones”, aseguró.

Golden retriever. Foto: Unsplash.

Dónde será la juntada y cómo participar

El punto de encuentro será Plaza Berlín, dentro de los Bosques de Palermo, en el área delimitada por la Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego y la Av. Illia. Y aunque el transporte público no admite mascotas, se espera una llegada significativa de perritos en caravana por Avenida Dorrego. Sin embargo, para quienes vayan sin animales, pueden acercarse en colectivo mediante las líneas 130, 160, 166 y 34.

Perros; mascotas; animales. Foto: Unsplash.

Cómo inscribirse para participar

Para sumarse al evento es necesario completar un formulario online disponible en el perfil de Instagram de Fausto Duperré. El registro se realiza en tres pasos:

Acceder al formulario desde el enlace publicado en sus redes.

Ingresar los datos personales: nombre, apellido, cantidad de Golden que asistirán, ciudad de origen y contacto.

Esperar la confirmación del envío.

Previo a la fecha, quienes se anotaron recibirán un segundo formulario para confirmar la asistencia definitiva, paso clave para contabilizar correctamente a todos los participantes.