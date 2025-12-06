Gatos viejitos en verano: 5 hábitos que reducen el riesgo de deshidratación y golpes de calor

En verano, los felinos también sufren el calor. Cómo hacer para que estén siempre hidratados y resguardados de las altas temperaturas.

Los gatos pueden sufrir de deshidratación Foto: unsplash

Los gatos suelen beber poca agua por naturaleza, pero durante el verano y especialmente en olas de calor, la deshidratación puede convertirse en un riesgo serio, ya que podría afectar severamente su salud. Esto afecta aún más a los gatos mayores, cuyo organismo regula peor la temperatura y que, muchas otras veces, también pueden llegar a tener alguna enfermedad o problemas renales, que pueden aumentar su vulnerabilidad.

Es por eso que los veterinarios recomiendan mantener hidratados a nuestros gatos (especialmente si son recién nacidos o senior), ya que esto no solamente mejora su bienestar, sino que ayuda a mantenerlos sanos, evitar golpes de calor, prevenir infecciones urinarias y hasta complicaciones renales.

De acuerdo con los veterinarios, entre el 30% y el 40% de los gatos mayores de 10 años presenta signos de deshidratación y esta cifra asciende al 81% en gatos mayores de 15 años. En cambio, sólo un 10% de los gatos menores de tres años presenta este problema.

A continuación, te contamos 5 maneras efectivas y seguras de ayudar a tu gato viejito a mantenerse hidratado durante los días más calurosos, según los especialistas en cuidado felino.

Cómo hidratar correctamente a un gato

Los veterinarios ofrecen estrategias simples y efectivas para ayudar a que incorporen mas agua a su dieta. Algunas de ellas son las siguientes:

Agua fresca y accesible: se les debe ofrecer agua limpia y renovada todos los días, idealmente en más de un punto del hogar.

Elección del bebedero : los gatos prefieren recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable, amplios y chatos, sobre todo por sus bigotes.

Ubicación estratégica: evitá colocar los bebederos cerca de la caja de arena. Buscá lugares tranquilos y apartados, donde el gato se sienta seguro al beber.

Dieta mixta: el alimento húmedo como aliado para evitar la deshidratación. Esta práctica, conocida como mix feeding, mejora significativamente la hidratación sin afectar la nutrición.

Usá fuentes de agua para estimularlo: Muchos gatos prefieren el agua en movimiento. Las fuentes automáticas mantienen el agua limpia, fresca y en circulación, algo irresistible para gatos con poca motivación para beber.

Los gatos y el agua no son grandes amigos. Foto: Unsplash.

Mantener hidratado a un gato, especialmente si es mayor, es una de las formas más importantes de cuidarlo durante el verano. Con pequeñas acciones, podés prevenir problemas de salud y ayudarlo a sobrellevar el calor sin riesgos.

Los gatos viejitos necesitan un acompañamiento más atento, pero con estas estrategias simples pueden disfrutar del verano de manera tranquila, cómoda y segura.