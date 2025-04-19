Canal 26
Por Canal 26
sábado, 19 de abril de 2025, 19:40
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estados Unidos libera 14,5 millones de moscas vivas cada semana sobre un país de Latinoamérica. Foto Freepik
Estados Unidos libera 14,5 millones de moscas vivas cada semana sobre un país de Latinoamérica. Foto Freepik

Aunque para muchos pueda parecer una práctica extraña y las moscas sean consideradas insectos molestos, Estados Unidos libera cada semana aproximadamente 14,5 millones de estos insectos en Panamá. Lejos de ser un problema, esta acción beneficia al país latinoamericano, ya que actúa como una forma de protección.

Sitios especializados detallan que este proceso crea una especie de barrera que ayuda a proteger toda Centroamérica y Norteamérica. El principal objetivo de esta medida erradicar el gusano barrenador, una mosca parasitaria que es plaga, señala la agencia ANPanamá.

Gusano. Foto Unsplash
Gusano. Foto Unsplash

Gusano. Foto Unsplash

Las hembras de esta especie, también conocidas como gusano de tornillo, ponen cientos de huevos directamente en heridas abiertas de animales e incluso de humanos. Una vez eclosionadas, las larvas literalmente se alimentan de carne viva, causando infecciones graves, dolor y muerte de ganado.

También podría interesarte
Qué reveló Estados Unidos sobre el presunto espionaje chino sobre las costas argentinas: las fotos que muestran la “ciudad de luces”

Qué reveló Estados Unidos sobre el presunto espionaje chino sobre las costas argentinas:las fotos que muestran la “ciudad de luces”

Tregua arancelaria, rivalidad tecnológica y sensibilidad geopolítica: los detalles de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en China

Tregua arancelaria, rivalidad tecnológica y sensibilidad geopolítica:los detalles de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en China

Para combatir esta plaga mortal, Estados Unidos desarrolló un método único llamado técnica de insectos estériles. Con este método, los machos de las moscas se crían en instalaciones especializadas, se esterilizan con radiación y luego se liberan en la naturaleza. Ahora bien, cuando las hembras se aparean con estos machos estériles, ponen huevos que nunca eclosionan, reduciendo rápidamente la población parásita.

Vacas. Fuente: Unsplash
Vacas. Fuente: Unsplash

El gusano de tornillo pone cientos de huevos directamente en heridas abiertas de animales. Fuente: Unsplash

De esta forma, en los años 60, Estados Unidos eliminó por completo estas moscas en su país y establecer una barrera protectora sería más rentable, no a lo largo de la larga frontera con México, sino en la parte más estrecha del continente, el Istmo de Panamá, entre Norteamérica y Sudamérica.

Características del gusano de tornillo

El gusano de tornillo, científicamente conocido como Cochliomyia hominivorax, es una larva de mosca que causa miasis, es decir, la infestación de tejido vivo por larvas. Se caracteriza por sus pequeñas espinas en cada segmento corporal, que le dan la apariencia de un tornillo y le permiten moverse y alimentarse en heridas.

Plaga de moscas. Foto Freepik
Plaga de moscas. Foto Freepik

Plaga de moscas. Foto Freepik

  • Larva: Las larvas son blancas, de tamaño pequeño ha moderado, y tienen espinas a lo largo de su cuerpo que les ayudan a moverse y alimentarse en la herida.
  • Mosca adulta: El adulto es una mosca de tamaño similar a una mosca doméstica, con cuerpo azul o verde metálico y ojos anaranjados.
  • Miasis: Las larvas se alimentan de tejido vivo, causando lesiones en la piel y otros tejidos.
  • Ciclo de vida: La hembra deposita sus huevos en heridas, y las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo.
  • Distribución: Se encuentra en América, desde México hasta Argentina.
  • Huéspedes: Afecta a una amplia gama de animales, incluyendo ganado bovino, caballos, perros, cerdos, humanos, y aves.