Descubren que la Gran Muralla China tiene una “piel viva” que la protege desde hace siglos: qué es y cómo funciona

Un nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, demuestra que la “biocostra”, no solo enriquece la biodiversidad del antiguo monumento, sino que también desempeña un papel clave en su conservación

Descubren que la Gran Muralla China tiene una “piel viva” que la protege. Foto Unsplash,

Una nueva investigación científica ha revelado que una delgada “piel viva” que cubre la superficie de la Gran Muralla China actúa como una poderosa capa protectora natural contra el deterioro.

El estudio, publicado esta semana en la revista Current Biology, demuestra que esta comunidad microbiana, conocida como “biocostra”, no solo enriquece la biodiversidad del antiguo monumento, sino que también desempeña un papel clave en su conservación a largo plazo al incrementar su resistencia al desgaste.

La biocostra: mayor biodiversidad y genes resistentes

Científicos de la Universidad Agrícola de China analizaron seis sitios a lo largo de un tramo de 600 kilómetros de la Gran Muralla, en zonas de climas áridos y semiáridos. Compararon el microbioma superficial (compuesto por cianobacterias, algas, líquenes y musgos) con el de los muros adyacentes sin esta capa.

Descubren que la Gran Muralla China tiene una “piel viva” que la protege. Foto: NA.

Los resultados confirmaron la función protectora y enriquecedora de la biocostra:

Mayor biodiversidad: Las secciones cubiertas por esta costra biológica albergan comunidades bacterianas y fúngicas con una abundancia, diversidad y complejidad de red entre un 12 por ciento y un 62 por ciento mayores.

Resistencia al deterioro: El mosaico de costras ha enriquecido los genes funcionales resistentes al estrés entre un 4 por ciento y un 15 por ciento, mientras que ha reducido la prevalencia de vías metabólicas que generalmente se asocian con el deterioro del patrimonio.

Según los investigadores, estos hallazgos son un paso crucial para comprender el microbioma de la Gran Muralla, lo que contribuirá significativamente a la conservación de este monumento sin igual para las generaciones futuras.

La historia de la Gran Muralla China

La Gran Muralla China nació en el siglo III a. C., cuando el primer emperador, Qin Shi Huang, decidió unificar varias murallas regionales para proteger el norte del imperio de los ataques de pueblos nómadas. Aunque inicialmente fue una obra militar, también funcionó como una frontera política y simbólica en el proceso de consolidación del Estado chino.

La historia de la Gran Muralla China.

A lo largo de los siglos, distintas dinastías, sobre todo Han, Sui y Ming, ampliaron, reforzaron y reconstruyeron la muralla. La etapa más importante fue durante la dinastía Ming (siglos XIV al XVII), cuando adquirió su aspecto actual: una estructura de ladrillo y piedra que se extiende por montañas, valles y desiertos, acompañada de torres de vigilancia y puestos de guardia estratégicos.

Aunque no siempre logró frenar invasiones como la de los mongoles, se convirtió en un símbolo de resistencia y de identidad para China. Con el tiempo, algunas zonas quedaron en ruinas y otras se preservaron, hasta que en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy es uno de los monumentos más visitados del mundo y una de las obras más icónicas jamás construidas.