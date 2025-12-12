Gatos estresados: señales, causas y cómo ayudarlos, según los veterinarios

Saber leer el lenguaje gatuno podría salvar la vida de nuestras mascotas. Qué cosas debemos tener en cuenta y cuándo pedir ayuda.

Cómo saber si tu gato está estresado. Foto: Unsplash.

Aunque los gatos parezcan seres despreocupados y relajados, capaces de manejar cualquier situación con gracia y elegancia, lo cierto es que muchas veces se estresan y sus actitudes cambian. Sin embargo, al ser animales que suelen esconder su dolor y malestar, es muy difícil darse cuenta si verdaderamente están pasando por una situación que pudiera poner en riesgo su salud.

Por este motivo, los expertos en veterinaria felina recomiendan identificar los cambios en su conducta, su lenguaje corporal y su rutina puede evitar que este estado emocional derive en problemas más serios.

Cuáles son las señales de que tu gato está estresado Foto: Unsplash

El estrés puede estar motivado por estímulos cotidianos, emociones acumuladas o carencias en el entorno. El sueño interrumpido, la tensión entre gatos que comparten casa o comportamientos compulsivos suelen ser reflejo de un desequilibrio emocional.

Según indicaron los veterinarios de Purina, identificar los cambios de conducta y lenguaje corporal puede evitar que un gato padezca luego severos problemas de salud. Por eso, enumeraron algunas señales que como cuidador hay que observar.

¿Cómo saber si tu gato está estresado? Principales señales

Cuáles son los cambios físicos en los gatos estresados.

Los gatos suelen mostrar estrés mediante cambios en su comportamiento habitual. Algunos de los signos más comunes son:

Esconderse durante largos períodos.

Maullar más de lo normal.

Dejar de comer o perder interés por la comida.

Orinar fuera del arenero.

Lamerse compulsivamente.

Evitar el contacto o mostrarse irritables.

Cambios repentinos en su relación con otros animales.

Estas señales pueden aparecer de manera aislada o combinadas. Si se mantienen en el tiempo, es esencial actuar.

Cabe destacar, además, que el estrés felino puede tener múltiples orígenes, especialmente relacionados con su entorno. Algunas de las causas más comunes son las mudanzas, las remodelaciones del hogar y las visitas frecuentes e intensas, la llegada de una nueva mascota o un bebé, la convivencia con otros gatos sin presentación adecuada y hasta falta de espacios seguros e incluso zonas elevadas.

Gatos

Para poder ayudarlos, los veterinarios recomiendan una visita al consultorio médico para descartar cualquier otra patología que pudiera estar afectando su comportamiento y luego, seguir estos consejos:

Mejorar el entorno: una vez descartada la enfermedad, los ajustes ambientales pueden marcar una gran diferencia:

Mantener una rutina estable: ofrecer escondites seguros y zonas elevadas para observar el entorno. Incorporar rascadores, juguetes y enriquecimiento ambiental.

Usar difusores de feromonas que ayuden a reducir la ansiedad.

Respetar sus límites: los gatos necesitan elegir cuándo interactuar. Evitá forzar el contacto físico, las caricias o el juego si no lo desea. Permitiles siempre retirarse a un espacio tranquilo.

Si el estrés no disminuye con ajustes domésticos o incluso empeora, lo ideal es consultar a un especialista en comportamiento felino. Estos profesionales están capacitados para identificar la causa verdadera del problema y diseñar un plan individualizado.