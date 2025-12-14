Murió Kshamenk, la orca de Mundo Marino que vivió 33 años en cautiverio

“Él era parte de nuestra familia. Nos enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo podemos entendernos sin compartir el mismo lenguaje”, indicó la empresa en un comunicado difundido en sus redes y acompañado por un emotivo video.

Murió Kshamenk, la última orca de Mundo Marino. Foto: Captura

Murió Kshamenk, la orca macho que vivió durante 33 años en cautiverio dentro del Mundo Marino de San Clemente del Tuyú. “Te amamos para siempre”, fueron las palabras del parque temático para despedir al icónico animal.

“Hoy nos dejó Kshamenk. Es difícil describir el dolor que sentimos. Él era parte de nuestra familia. Nos enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo podemos entendernos sin compartir el mismo lenguaje”, indicó la empresa en un comunicado difundido en sus redes y acompañado por un emotivo video.

Murió Kshamenk, la última orca de Mundo Marino. Video: Instagram @mundomarino.ar

“Lo vamos a extrañar con el alma, porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas y en la de todos los que lo conocieron”, agrega el texto.

“Le hemos dado todo nuestro amor hasta lo último y tenemos la certeza de que lo que nos enseñó es un legado para la conservación de la fauna marina por la que seguiremos trabajando”, prosigue el comunicado.

La historia de la orca Kshamenk

Kshamenk fue una orca rescatada de un varamiento y se encontraba en las instalaciones hace más de 33 años. En febrero de 1992, el equipo de Mundo Marino recibió un aviso de vecinos de la zona que aseguraba que cuatro animales estaban atrapados en la Ría de Ajó. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas solo encontraron a una pequeña orca sin su familia.

Murió Kshamenk, la última orca de Mundo Marino. Foto: Captura

“De inmediato vimos que estaba en una situación crítica. Intentamos distintos procedimientos para poder reinsertarlo, pero todos fueron infructuosos porque Kshamenk estaba muy débil. La única alternativa que nos quedaba para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación”, explicaron desde la compañía.

“Así lo hicimos por la recomendación de expertos internacionales y de las autoridades nacionales. El proceso fue muy largo y complejo, pero logramos salvarlo. A partir de ese momento, asumimos la responsabilidad de cuidar de él”, agregaron.

Murió Kshamenk, la última orca de Mundo Marino. Foto: Captura

“Hoy nos toca despedirnos, pero él seguirá presente en nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Parque Educativo y la Fundación para la conservación de la biodiversidad marina”, cierra el texto.