¿Tu perro te olfatea al llegar a tu casa?: cuál es el significado de este comportamiento canino, según los expertos

La especialista Alexandra Horowitz, investigadora de cognición canina en el Barnard College y autora del libro “Inside of a Dog”, indicó que este gesto puede tener diferentes tipos de funciones. Conocélas dentro de la nota.

El olfato es la principal vía de información de los perros. Foto: Freepik.

Tradicionalmente, muchas personas cree que, cuando un perro te olfatea al llegar a tu casa, simplemente te está “reconociendo”. Sin embargo, los especialistas en comportamiento canino aseguran que tiene un profundo significado emocional y social.

El olfato es su principal vía de información, y olerte al llegar es una forma de saludarte, confirmar que estás bien, reducir su ansiedad y actualizar datos sobre tu entorno, estado de ánimo y salud.

Los perros se comunican intensamente con la nariz. A través del olfato obtienen información sobre: dónde estuviste, con quién, si estás estresado e incluso si tocaste a otros animales o si acariciaste a alguien.

Los perros se comunican intensamente con la nariz. Foto: Freepik.

Según la especialista Alexandra Horowitz, investigadora de cognición canina en el Barnard College y autora del libro “Inside of a Dog”, el olfateo que tu perro hace cuando llegás puede tener varias funciones:

Confirmar bienestar y seguridad : olerte es una forma de “actualizar” su base de datos emocional sobre vos y asegurarse de que estás bien.

Detectar tu estado emocional : según investigaciones de la Universidad de Medicina Veterinaria de Nápoles , los perros pueden percibir a través del olor si estás estresado o tranquilo.

Expresar alivio y emoción : para muchos perros, oler es parte del ritual de saludo que combina entusiasmo y reconexión social.

Recolectar información reciente : los perros distinguen cambios en tu olor, lo que les indica por dónde estuviste o si interactuaste con otras personas o animales.

Reducir ansiedad por separación: estudios del Journal of Veterinary Behavior indican que el olfato del tutor tiene un efecto calmante en perros que experimentan ansiedad.

¿Cómo distinguir un olfateo de saludo de otros tipos de olfateo?

El olfateo que tu perro hace cuando llegás puede tener varias funciones. Foto: Freepik.

En algunas situaciones, que tu perro te olfatee al verte no siempre significa lo mismo. Por ello, es importante reconocer las diferencias:

Si el olfateo va acompañado de cola moviéndose suavemente, cuerpo relajado y mirada tranquila: es muy probable que sea un saludo afectuoso y una comprobación social.

En cambio, si tu perro te huele de manera insistente, con rigidez, tensión o signos de estrés, podría estar buscando información porque algo lo inquietó (ansiedad, ruidos o soledad).

Si te revisa intensamente siempre la misma zona (por ejemplo, una pierna, la ropa o una parte del cuerpo), también puede estar detectando un olor extraño, la presencia de otro animal o un cambio hormonal.

Los beneficios de interpretar el lenguaje corporal de tu perro