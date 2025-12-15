Qué significa que tu perro se lama las patas, según los expertos en comportamiento canino

Si bien es uno de los hábitos más comunes en los perros, los especialistas advierten que hay que prestarle atención. Los motivos.

¿Por qué los perros se lamen las patas? Foto: Unsplash.

Si bien muchas señales en los perros pueden pasar desapercibidas porque parecen inofensivas, pequeños gestos como un gruñido, una mirada o un lamido constante pueden ser más que simples costumbres: a menudo son formas de manifestar ansiedad, dolor o incomodidad.

En ese sentido, Harry Edward Chapman, fundador de DotDotPet, realizó una entrevista con el diario británico The Sun y explicó que uno de los hábitos más comunes en los caninos, como lamerse las patas, no debe ignorarse.

Qué significa que tu perro se lama las patas. Foto: Freepik IA.

Según la información que brindó el especialista, que un perro se lama constantemente las patas puede convertirse en un problema mayor a futuro ya que esto puede estar relacionado con alergias, dolor físico, ansiedad o irritaciones en la piel y, si no se trata a tiempo, el malestar puede empeorar y complicar el tratamiento.

Por qué los perros se lamen las patas

Alergias : al polen, alimentos o productos de limpieza.

Dolor articular : como la artritis.

Estrés o ansiedad: cambios de rutina, mudanzas o la ausencia de sus dueños.

Parásitos o irritantes: pulgas, garrapatas o contacto con químicos.

Según el experto, hay que preocuparse cuando el animal lo hace excesivamente y en reiteradas oportunidades, ya que puede provocarse heridas e infecciones que aumentan la picazón y el dolor.

Qué significa que un perro se lama constantemente las patas. Foto: Unsplash.

Qué hacer ante estos síntomas

Observa r cuántas veces lo hace y anotar cuándo ocurre.

Consultar con un veterinario si el comportamiento es constante o aparecen lesiones.

Lavar las patas con agua tibia después de los paseos.

Revisar almohadillas y uñas con regularidad.

Ofrecer una dieta equilibrada.

Darle juguetes, ejercicio y actividades para reducir la ansiedad.

Chapman destacó que hay que entender el lenguaje corporal de los perros, ya que es clave para cuidarlos y garantizar su bienestar.