Prohibición histórica: un país vetará la tenencia de una raza de gato por un curioso motivo

Esta medida alcanza también a la raza Scottish Fold. Aquellas personas que decidan adoptar esta raza, podrían recibir multas de 1500 euros.

Gato Esfinge. Foto: Unsplash

A partir del 1 de enero de 2026, un país prohibirá la cría y la comercialización de gatos Scottish Fold y Sphynx (esfinge), apuntando a frenar la tenencia de mascotas cuyas características físicas, producto de selecciones genéticas con fines estéticos, pueden generarles dolor, enfermedades crónicas y sufrimiento a lo largo de su vida.

Se trata de Países Bajos, cuya normativa alcanzará a todas las personas que compren un gatito de estas características o fomenten su reproducción. Sin embargo, las personas que ya conviven con estas razas podrán quedárselos, siempre y cuando los gatos estén debidamente identificados con microchip y tengan todos los cuidados veterinarios pertinentes.

Gato Esfinge

Los ejemplares nacidos después de la fecha establecida no podrán ser adquiridos bajo ninguna circunstancia, y quienes incumplan la norma deberán afrontar multas de hasta 1.500 euros.

Según informó el medio especializado Kodàmi, el ministro de Naturaleza, Jean Rummenie, explicó que la medida busca evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Por otro lado, si bien es cierto que la cría de estas razas está prohibida desde el año 2014, las autoridades decidieron avanzar un paso más y limitar su tenencia, en línea con otras regulaciones similares, como la restricción aplicada en 2023 a los perros braquicéfalos (bulldogs y pugs).

La prohibición no afectará a los gatos que ya vivían con familias antes de la entrada en vigencia de la norma ni a los animales alojados en refugios, aunque sí se impondrán restricciones estrictas para su reproducción.

Gato Scottish Fold

Gatos esfinge y Scottish Fold: cuáles son sus características y complicaciones

Los Scottish Fold se distinguen por sus orejas dobladas hacia adelante, una característica provocada por una mutación genética que afecta el cartílago. Esta alteración está directametne vinculada a la osteocondrodisplasia, una enfermedad que genera problemas en el desarrollo óseo y articular, causando dolor crónico, rigidez y dificultades de movilidad durante toda la vida del animal.

Gato raza Scottish Fold. Foto: Unsplash.

Por otro lado, los gatos Sphynx o esfinge, se caracterizan por su ausencia de pelaje, lo que los vuelve especialmente vulnerables a factores externos. Entre sus principales particularidades y riesgos se destacan:

Dificultad para regular la temperatura corporal, por lo que sufren tanto el frío como el calor extremo.

Alta predisposición a problemas dermatológicos, como irritaciones, infecciones cutáneas y acumulación de grasa en la piel.

Sensibilidad extrema al sol, con riesgo de quemaduras y lesiones.

Falta o escasez de bigotes, lo que puede afectar su percepción del entorno y su orientación.

Orejas grandes y sin protección, que requieren limpieza constante para evitar infecciones.

Mayor necesidad de cuidados veterinarios frecuentes, higiene regular y ambientes controlados.

Estas condiciones, según las autoridades neerlandesas, reforzaron la idea de que se trata de razas con criterios estéticos que comprometen seriamente el bienestar animal y que, por lo tanto, no se les puede dar una buena calidad de vida, sobre todo en las épocas de frío, de noviembre a marzo.