Adoptar un gato adulto: consejos para elegir a tu mascota de forma consciente y adecuada

Sumar un gato al hogar parece ser tarea fácil, pero sin embargo, es necesario responderse algunas preguntas antes de hacerlo. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta?

¿Cuál es la mejor edad para adoptar un gato? Foto: Grok AI

A la hora de sumar un nuevo compañero a la familia, muchas personas creen que tener un gato es la mejor opción, ya que son divertidos, cariñosos y muy amigables, pero también independientes, con mucho carácter y pueden quedarse solos durante varias horas. Sin embargo, una de las primeras dudas que surgen es la de la edad del felino: ¿conviene adoptar un gatito bebé o un adulto?

La realidad es que, según los expertos en veterinaria, no existe una única respuesta correcta, ya que cada opción tiene sus pros y contras. La decisión depende del estilo de vida, tiempo disponible y expectativas de cada adoptante. Sin embargo, hay algunas preguntas que podemos hacernos para llevar esta decisión adelante de forma consciente.

Cuáles son las preguntas que debemos hacernos antes de adoptar un gato. Foto: Unsplash.

Las preguntas antes de adoptar un gato

¿Tengo tiempo suficiente para cuidarlo?

Los gatos requieren atención diaria: alimentación, juego, limpieza de la bandeja sanitaria y compañía. Aunque son más independientes que los perros, necesitan interacción y estimulación para estar felices.

¿Tengo el espacio adecuado en casa?

Considerá antes de adoptar que tu vivienda tenga espacios seguros, espacios altos para trepar, rincones tranquilos donde el gato pueda descansar y si hay otros animales y niños en casa.

¿Puedo cubrir sus necesidades económicas?

Los gatos requieren comida de calidad, juguetes, arena, controles veterinarios, vacunas y, en algunos casos, tratamientos médicos especiales. Es importante calcular estos gastos antes de adoptarlo.

¿Estoy listo para un compromiso a largo plazo?

Un gato puede vivir entre 15 y 20 años, dependiendo de la raza y los cuidados. Adoptar es un compromiso de largo plazo, no solo un deseo momentáneo.

Una vez que te hayas hecho esas preguntas, otra cosa que deberás consultar con un veterinario es la edad del felino a adoptar. Muchos de ellos recomiendan darle un hogar a un gato adulto, ya que, a pesar de que vienen con una personalidad ya formada, son mucho más tranquilos que los gatitos bebés.

Muchos veterinarios no recomiendan adoptar un gatito bebé. Foto: PEXELS

Gatos adultos: sociables, cariñosos y listos para adaptarse a un nuevo hogar

Según indicaron los veterinarios de Purina, la mayoría de los gatos adultos están listos para tener una familia, ya que en las protectoras de animales y refugios están habituados al contacto humano y muy necesitados de cariño. Esto los predispone a adaptarse fácilmente a sus nuevos adoptantes, siempre que perciban un entorno seguro, cómodo y con buena atención.

Y aunque los gatos son conocidos por su independencia, poseen un instinto muy desarrollado para identificar las sensaciones positivas, por lo que sí tienen un espacio propicio para descansar y alimentarse, es posible que se sientan a gusto en su nuevo hogar.

Los gatos grises son cada vez más elegidos. Foto: Unsplash.

Además, adoptar un gato adulto puede tener grandes ventajas, ya que activa la quietud de la casa y necesitan de estímulos para poder adaptarse de forma tranquila. Por eso, tener una mascota es mucho más que una compañía, ya que puede significar también una forma de cuidado mutuo.

Sin embargo, también es cierto que muchos veterinarios recomiendan adoptar un gatito después de los 2 meses de edad, cuando ya puede alimentarse solo y usar el arenero. Esto facilita su integración y te permite enfocarte en su educación y cuidados diarios, pero lo cierto es que no todos tienen tiempo para cuidar de un cachorro. Por este motivo, la elección depende del estilo de vida, tiempo disponible y las expectativas de cada cuidador.