En Sinsacate, Córdoba, impulsan un proyecto de bioconstrucción basado en barro, materiales naturales y reciclaje de agua. Foto: Diarioregistrado.com.

Con la preocupación global en torno al cambio climático, la escasez de recursos y la necesidad de impulsar modelos de desarrollo más sostenibles, una propuesta basada en técnicas ancestrales comenzó a destacarse en la provincia de Córdoba. Se trata de una iniciativa que combina construcción con barro, bioconstrucción y sistemas de reciclaje de agua para crear viviendas de bajo impacto ambiental y alta eficiencia térmica.

El proyecto funciona en la localidad de Sinsacate y propone recuperar saberes tradicionales adaptados a las necesidades contemporáneas. A través de materiales naturales, tratamiento ecológico de aguas y diseño bioclimático, la experiencia se consolida como una alternativa habitacional sustentable frente a los desafíos ambientales que atraviesa la región.

La iniciativa combina técnicas ancestrales con sistemas modernos de arquitectura sustentable y eficiencia térmica. Foto: Diarioregistrado.com.

Además de reducir costos y minimizar la huella de carbono, este tipo de construcciones permite aprovechar recursos locales y mejorar la integración entre arquitectura y naturaleza.

Cómo funciona la construcción con barro y agua reciclada en Córdoba

El sistema constructivo se basa principalmente en el uso de tierra arcillosa local, paja y agua, materiales que históricamente fueron utilizados en distintas regiones del país y que hoy vuelven a cobrar protagonismo dentro de la arquitectura sustentable.

Las viviendas desarrolladas bajo este modelo presentan ventajas térmicas importantes, ya que el barro funciona como aislante natural y ayuda a mantener temperaturas más estables tanto en verano como en invierno.

Cómo contribuir a un planeta sustentable. Foto Unsplash.

A esto se suma la incorporación de sistemas ecológicos para reutilizar aguas grises y negras mediante técnicas de fitodepuración, un proceso natural que utiliza plantas acuáticas y palustres para filtrar y limpiar el agua.

El objetivo es reducir el impacto ambiental de las viviendas y promover un uso más eficiente de los recursos hídricos, especialmente en zonas donde el acceso al agua resulta cada vez más sensible.

El proyecto sustentable que se desarrolla en Sinsacate

La iniciativa se lleva adelante en Sinsacate, una localidad ubicada en el norte cordobés, donde la organización Nopal Bioconstrucción impulsa el taller Tabi Tea, sigla de Taller de Bioconstrucción y Tratamiento Ecológico de Aguas.

El programa comenzará una nueva edición el próximo 23 de mayo y se desarrollará en la Escuela del Monte mediante jornadas intensivas que combinarán teoría y práctica.

El taller Tabi Tea enseña métodos de construcción ecológica y tratamiento natural de aguas grises y negras.

La propuesta busca enseñar técnicas vinculadas a:

Bioconstrucción con materiales naturales.

Uso de biomateriales.

Técnica de quincha.

Arquitectura bioclimática.

Diseño permacultural.

Tratamiento ecológico y reciclaje de aguas.

Según explicaron desde la organización, el curso está abierto a todo público y no requiere experiencia previa en construcción ni conocimientos técnicos especializados. Uno de los ejes centrales del taller es el aprendizaje experimental en terreno, donde los participantes podrán aplicar directamente los conceptos trabajados durante las clases.

Arquitectura sustentable y reciclaje: una tendencia que crece

El avance de proyectos vinculados a la bioconstrucción refleja un cambio de paradigma en torno a la vivienda y el desarrollo urbano. Cada vez más iniciativas buscan reducir el impacto ambiental de las construcciones tradicionales mediante el uso de materiales naturales, energías renovables y sistemas de reciclaje.

En Córdoba, particularmente en zonas rurales y serranas, este tipo de experiencias gana terreno por su capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas y aprovechar recursos disponibles en el entorno inmediato.

Las viviendas construidas con barro permiten reducir la huella de carbono y aprovechar recursos del entorno local. Foto: Facebook / TABI Taller de Bioconstrucción FAUD UNC.

Especialistas remarcan que las viviendas de barro no solo presentan beneficios ambientales, sino también económicos, debido al menor costo de materiales y mantenimiento en comparación con sistemas constructivos convencionales. Además, el uso de técnicas ancestrales permite recuperar conocimientos históricos y promover formas de habitar más conectadas con el territorio y la biodiversidad local.

El crecimiento de estas propuestas aparece directamente vinculado a la necesidad de encontrar soluciones sostenibles frente a fenómenos climáticos extremos, aumento de temperaturas y crisis hídrica. La combinación entre bioconstrucción y reciclaje de agua ofrece una alternativa concreta para reducir el consumo energético, reutilizar recursos y disminuir la contaminación ambiental.

En ese contexto, experiencias como la de Sinsacate comienzan a posicionarse como modelos replicables en distintas regiones del país, especialmente en comunidades que buscan desarrollar viviendas más sustentables y resilientes frente a los desafíos ambientales del futuro.