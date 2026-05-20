Increíble operativo para salvar a un elefante marino de 1.200 kilos que apareció en Ensenada:

Afortunadamente, el animal pudo volver a su hábitat natural. Foto: Captura de pantalla

La aparición de un elefante marino en las calles de Ensenada sorprendió a vecinos y automovilistas y obligó a montar un importante operativo de rescate para proteger al animal y garantizar su regreso al mar. El ejemplar, una hembra de aproximadamente 1.200 kilos, fue hallado en la zona de Isla Santiago y presentaba un comportamiento errático, lo que dificultó las tareas de asistencia.

El episodio generó asombro entre los habitantes de la región, quienes siguieron de cerca el trabajo de los especialistas. Algunos vecinos aseguraron que el animal ya había sido visto durante el fin de semana, aunque recién este martes apareció en medio de un camino y encendió las alarmas de las autoridades.

Un elefante marino suelto en Ensenada. Video: X/@somoscorta

Los detalles del operativo para rescatar al elefante marino perdido en Ensenada

El operativo estuvo a cargo de especialistas de la Fundación Temaikèn, personal de Fauna bonaerense y veterinarios locales, quienes trabajaron durante varias horas para evitar que el elefante marino sufriera estrés o lesiones. Según explicaron, uno de los mayores desafíos fue que el animal es extremadamente sensible a los ruidos y las luces, por lo que cada maniobra debía realizarse con paciencia y cautela.

Para intentar moverlo, los rescatistas colocaron una rampa especial conectada a un camión de traslado con el objetivo de que el ejemplar subiera por sus propios medios. La estrategia buscó evitar el uso de métodos invasivos, teniendo en cuenta el agotamiento del animal tras pasar largas horas fuera de su hábitat natural.

Finalmente, ya entrada la noche, el operativo logró que el elefante marino ingresara al vehículo y pudiera ser trasladado de manera segura. Horas después, fue liberado nuevamente en el mar y regresó al agua sano y salvo, en medio de la celebración de vecinos y rescatistas.

Armaron un corralito para que el elefante marino se monte en un carretón, al que le colocaron una luz roja. Al caer la noche, le llamó la atención el color y se subió atraído por ella. Video: Video: X/@Hechosanderecho

¿Por qué aparecen elefantes marinos en la costa bonaerense?

Los especialistas explicaron que estos animales suelen habitar en colonias ubicadas en Península Valdés, en el sur argentino. Sin embargo, algunas veces se desorientan durante sus rutas migratorias o son arrastrados por tormentas, lo que provoca que aparezcan en zonas más al norte, como la provincia de Buenos Aires.

La situación también despertó preocupación debido al fuerte impacto que sufrió la especie en 2023, cuando una epidemia de gripe aviar provocó la muerte del 60% de las madres y del 97% de las crías en distintas colonias del país. Desde entonces, el elefante marino quedó en una situación crítica y comenzaron a registrarse más avistajes fuera de las áreas habituales.

Actualmente, investigadores analizan si estos desplazamientos responden a procesos de adaptación o si podrían estar vinculados a secuelas neurológicas generadas por la gripe aviar, que afectarían la orientación de algunos ejemplares.