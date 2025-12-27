El árbol milenario que garantiza la salud de la selva tropical de ecosistemas en América Latina

Su supervivencia está intrínsecamente ligada a la existencia de bosques primarios, funcionando como un termómetro natural de la biodiversidad regional.

El magnífico árbol que cuida el ecosistema Foto: Flash Madre de Dios: Noticias

Esta especie de árbol, que es guardián del Amazonas, es capaz de superar los 500 años de edad, se ha convertido en el indicador biológico más preciso para medir la preservación de los ecosistemas vírgenes en América Latina.

En las regiones más densas y preservadas de Sudamérica habita un coloso vegetal que desafía el paso del tiempo. Con ejemplares que alcanzan los 50 metros de altura, este árbol no solo destaca por su imponente porte o su capacidad de vivir más de cinco siglos, sino por ser una pieza clave en el rompecabezas ecológico del continente.

A diferencia de otras especies más resilientes, este gigante amazónico requiere un entorno absolutamente inalterado para prosperar. Su ciclo reproductivo es una danza de interdependencia: necesita abejas especialistas para la polinización de sus flores y roedores específicos, como los agutíes, para que sus semillas sean dispersadas con éxito.

Por ello, la simple aparición de sus frutos es interpretada por los expertos como una confirmación de que el ecosistema circundante mantiene su equilibrio vital.

Además de su valor ambiental, este árbol representa un puente sostenible entre la naturaleza y la economía global.

Sus frutos permiten el sustento de comunidades indígenas locales y abastecen mercados internacionales en Europa y Norteamérica sin la necesidad de recurrir a la deforestación.

Según organizaciones ambientales como la World Wide Fund for Nature (WWF), proteger esta especie equivale a blindar el sistema de soporte invisible que mantiene la estabilidad climática y biológica de toda la cuenca amazónica.

Su conservación se ha vuelto una prioridad en la agenda ambiental, ya que su desaparición no solo implicaría la pérdida de un espécimen milenario, sino el colapso de las redes de fauna y flora que dependen de su sombra y su ciclo de vida. Es, en esencia, la prueba viviente de que la selva aún respira.

El árbol que solo se encuentra en una zona de América Latina: vive 500 años

Esta especie de árbol de la castaña amazónica, es también conocida como nuez de Brasil (Bertholletia excelsa) necesita de un ecosistema completo y sano, especifico para poder reproducirse.

Abejas específicas para polinizar sus flores, roedores como las agutíes para dispersar sus semillas y una selva continua que sostenga ese delicado equilibrio. Cuando este árbol produce frutos, es una señal clara de que el bosque amazónico sigue vivo.

Sus frutos, duros como cápsulas naturales, encierran semillas altamente nutritivas. Ricas en proteínas, grasas saludables, selenio y minerales esenciales, las nueces de Brasil alimentan a millones de personas en América Latina.Desde comunidades indígenas amazónicas hasta mesas urbanas en Europa y América del Norte, este árbol conecta selva y civilización a través de un alimento que no requiere talar el bosque para existir.

