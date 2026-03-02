IA en el Amazonas Foto: Copilot AI por Canal 26

El territorio amazónico está completamente protegido por una Inteligencia Artificial. El sistema DETER NF analiza imágenes de satélites de observación de la tierra que a diario generan alertas de intervención humana en áreas de vegetación nativa no forestal de la Amazonía Legal. Informan cambios en la cobertura vegetal, ya sea por deforestación, minería, incendios u otras actividades ilegales. También puede identificar la degradación en las formaciones no forestales como los campos naturales, sabanas y áreas de transición.

Amazonas. Foto: Pexels

No puede obviarse la paradoja de las consecuencias del uso excesivo de la IA en el medio ambiente ya que, con su alto consumo de energía y agua, genera residuos electrónicos y una importante huella de carbono. Sin embargo, el mito de que la IA genera deforestación de bosques no proviene de fuentes confiables y, en este caso, su uso promete protección ambiental.

Brasil utiliza la IA para rescatar a los bosques: ¿cuál es el impacto de este novedoso sistema?

Este novedoso sistema permite que la policía ambiental estatal cuente con información casi en tiempo real para guiar su monitoreo diario y operaciones en el territorio amazónico.

“Estamos cerrando una brecha crítica en el monitoreo. Donde antes teníamos un vacío de información diaria, ahora contamos con transparencia y agilidad. Esto democratiza el acceso a la información y fortalece enormemente la acción del Estado”, declaró el Secretario Extraordinario para el Control de la Deforestación, André Lima.

Amazonas Foto: Copilot AI por Canal 26

“DETER NF es el resultado de años de investigación y desarrollo en el INPE. Aplicamos técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes mediante métodos de aprendizaje automático (Inteligencia Artificial) para crear un sistema robusto y confiable que satisface la urgente necesidad de proteger todos los ecosistemas del bioma”, añadió Cláudio Almeida, coordinador del programa BiomasBR del INPE.

¿Cómo funciona DETER Não Floresta y cuáles son los próximos pasos?

A partir de imágenes satelitales diarias, el sistema monitorea y detecta cualquier modificación en la cobertura vegetal. La principal innovación radica en su capacidad para identificar desmontes y cortes no solo en zonas de bosque nativo, sino también en áreas de sabana y en campos abiertos, que por lo general corresponden a pastizales o superficies naturales.

DETER NF IA Foto: Biomas BR

Las alertas diarias del DETER ya alcanzan a más del 75% del territorio nacional. No obstante, la meta es conseguir financiamiento para ampliar el sistema y extender la cobertura a los biomas de la Mata Atlántica, la Caatinga y la Pampa, que todavía no cuentan con monitoreo cotidiano.