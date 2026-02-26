Hallazgo increíble en Brasil Foto: Foto generada con IA

Un descubrimiento reciente en la Amazonía brasileña volvió a poner en el centro de la escena a uno de los animales más sorprendentes del planeta: el pirarucú, también conocido como Arapaima gigas. Esta vez, la historia tiene como protagonista a Roberto do Carmo, un pescador de 53 años que logró capturar un ejemplar colosal en el río Marinheiro, Brasil, con un peso de 160 kilos y una longitud aproximada de 2,5 metros.

Un gigante que domina las aguas dulces del Amazonas

El pirarucú es considerado uno de los peces de agua dulce más imponentes del mundo, capaz de alcanzar hasta 200 kilos y medir hasta tres metros en casos excepcionales. Su tamaño descomunal no es su única característica llamativa: también es un depredador ágil ubicado en la cima de la cadena alimentaria, alimentándose de peces, crustáceos e incluso animales pequeños que encuentra cerca de la superficie.

Hallazgo increíble en Brasil Foto: redes

Un pez que respira aire como un animal terrestre

Lo que más sorprende de este hallazgo —y que lo vuelve verdaderamente “insólito”— es su habilidad para respirar fuera del agua. El pirarucú posee una vejiga natatoria modificada que actúa como un pulmón primitivo, lo que le permite tomar oxígeno directamente del aire, una adaptación clave para sobrevivir en aguas con muy poco oxígeno disuelto, típicas de varias zonas de la cuenca amazónica.

Este rasgo evolutivo único le permite desenvolverse sin problemas en ambientes extremos, especialmente durante períodos de sequía o en lagos aislados con agua estancada. Muy pocos peces cuentan con una capacidad similar, lo que convierte al pirarucú en una especie de enorme interés biológico.

Un tesoro gastronómico conocido como “el bacalao del Amazonas”

La carne del pirarucú es una de las más buscadas en la gastronomía amazónica. Es valorada por su sabor suave, su textura firme y, sobre todo, por contener muy pocas espinas, lo que facilita su consumo y comercialización. En la región es tan popular que muchos lo conocen como “el bacalao del Amazonas”.

Su rápido crecimiento y su buena adaptación a la cría en estanques impulsaron su demanda tanto en mercados locales como en exportación, convirtiéndolo en un producto estratégico para comunidades dedicadas a la pesca y piscicultura.

Hallazgo increíble en Brasil Foto: Foto generada con IA

Moda sostenible: la piel que conquista la industria del diseño

Además de su valor gastronómico, el pirarucú también es apreciado en la industria de la moda. Su piel, gruesa y extremadamente resistente, es utilizada para fabricar bolsos, cinturones y zapatos de alta calidad, lo que la convierte en un recurso codiciado por diseñadores que buscan materiales durables y con estética distintiva.

Un recordatorio de la riqueza amazónica

La captura de este ejemplar, más allá de su espectacularidad, vuelve a poner en evidencia la asombrosa biodiversidad del Amazonas. Estos gigantes acuáticos representan no solo un símbolo cultural y económico, sino también un recordatorio de la importancia de proteger los ecosistemas donde habitan.

A medida que imágenes y videos del hallazgo continúan circulando, crece también el interés del público por conocer más sobre esta especie única que combina fuerza, tamaño, adaptaciones sorprendentes y un papel fundamental en el equilibrio ecológico de la selva.