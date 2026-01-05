Cómo cuidar el árbol de magnolias y disfrutar de sus hermosas flores todo el verano

Con paciencia y cuidados adecuados, las magnolias pueden convertirse en el corazón de tu jardín, ofreciendo color, aroma y un toque de sofisticación natural. La clave está en elegir la especie correcta, regar y fertilizar de manera apropiada, y mantener la poda y propagación bajo control.

Magnolia, flores. Foto: Unsplash.

Las magnolias se consolidaron como uno de los árboles ornamentales más apreciados en América Latina. Sus flores fragantes y hojas brillantes no solo embellecen los jardines, sino que también aportan un toque de elegancia y frescura que los jardineros y paisajistas valoran enormemente.

Con especies tanto de hoja caduca como perenne, estas plantas se adaptan a distintos climas y espacios, convirtiéndose en un verdadero punto focal de cualquier jardín. Aunque crecen lentamente, las magnolias recompensan la paciencia con floraciones abundantes y follaje exuberante.

Magnolia, flores. Foto: Unsplash.

Cuidados del árbol de magnolias en verano

Estos árboles pueden ser cuidados por novatos o jardineros expertos. Solo hay que tener en cuenta que precisan cuidados especiales durante el verano, que no son complicados ni excesivos, sino simples ayudas extra para que se mantengan sanos y vigorosos.

Hay que regar cada dos a tres días en verano, o más si hace mucho calor o es muy seco, saturando el suelo pero sin encharcar. Lo ideal es utilizar agua de lluvia o acidificada (con unas gotas de limón/vinagre por litro) en caso de que el agua del grifo sea muy calcárea, es decir, con una alta concentración de minerales sueltos.

Este árbol prefiere pleno sol o semisombra, aunque tolera bien el sol intenso, especialmente si no es abrasador. A principios del verano, puedes aplicar un abono balanceado, sobre todo si notas que el crecimiento se ha estancado. Evita escoger un fertilizante con exceso de nitrógeno.

Árbol Magnolio. Foto: Unsplash.

Árbol de magnolia: guía práctica para cuidarlo y disfrutar de sus flores

1. Elegir la especie y el momento de plantación

Hoja caduca: plantarla en otoño o invierno para florecer en primavera y verano.

Hoja perenne: plantarla a inicios de primavera para que la floración se extienda durante la temporada cálida.

2. Preparar el suelo y riego

Evitar compactar la tierra alrededor de las raíces y limitar el tránsito cerca del árbol.

Optar por suelos húmedos , bien drenados y ligeramente ácidos, aunque pueden adaptarse a suelos arenosos, limosos y arcillosos.

Riego recomendado: para los primeros 3-6 meses, se recomienda 2-3 veces por semana, y para los primeros dos años, una vez por semana hasta que se establezca.

3. Luz y ubicación

Pleno sol o sombra ligera .

En climas cálidos o secos, algo de sombra por la tarde protege las hojas del sol intenso.

Evitar zonas con viento fuerte o heladas frecuentes, especialmente para especies delicadas como Magnolia stellata.

4. Fertilización

Fertilizar una vez al año , a inicios de primavera, con fertilizante orgánico de liberación lenta o balanceado (14-14-14 o 10-10-10).

Esparcir el fertilizante hasta 25 cm del tronco, evitando el contacto directo.

Evitar excederte con la cantidad, ya que puede quemar las raíces o el follaje.

5. Poda