Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

El fuego en la Patagonia no cesa. Este domingo, más de 500 brigadistas se presentaron para tratar de extinguir las llamas en Chubut, donde los incendios ya consumieron más de 24.000 hectáreas de bosque, después de que las altas temperaturas y los vientos registrados el sábado avivaran las llamas en el Parque Nacional Los Alerces.

“Las altas temperaturas y las ráfagas de viento registradas ayer generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio”, informó el gobernador Ignacio Torres.

Incendios en la Patagonia. Video: EFE

Según detalló el mandatario provincial, son más de 500 los brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo que trabajan en las zonas más críticas, tanto dentro de la jurisdicción del Parque Nacional como en las inmediaciones de Villa Lago Rivadavia, más hacia al norte.

Se sumarán, a su vez, 36 brigadistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Cruz para reforzar el operativo. “Las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea”, advirtió el gobernador.

El comunicado del Parque Nacional Los Alerces del viernes concluyó que 10.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación se quemaron desde el inicio del foco, provocado por un rayo, en el último diciembre.

Esa cifra se suma a las 14.770 hectáreas quemadas desde inicios de enero en Puerto Patriada, donde el fuego avanzó sobre las localidades de Epuyén y El Hoyo hasta destruir hogares e infraestructura.

El Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces

El Gobierno anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas. La medida llega a través de la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio del Interior, en un contexto delicado por el fuego que azotó a Chubut y gran parte de la Patagonia.

El objetivo es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el pasado 8 de diciembre, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez.

La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces. Foto: Cuenta de Tiwtter de Ignacio Torres

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, y denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.