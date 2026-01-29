Brutal incendio en Chubut. Foto: REUTERS

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este jueves la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la Emergencia Ígnea. La medida alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La medida fue uno de los principales temas abordados por la mesa política de Casa Rosada ante la proximidad del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno firma el DNU que declara Emergencia Ígnea. Foto: X @madorni

“Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin”, escribió Adorni en la red social X.

Noticia en desarrollo...