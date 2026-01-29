El Gobierno firmó el DNU para declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa
Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales. La medida fue uno de los principales temas abordados por la mesa política de Casa Rosada ante la proximidad del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este jueves la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la Emergencia Ígnea. La medida alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
“Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin”, escribió Adorni en la red social X.
Noticia en desarrollo...
