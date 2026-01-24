La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces. Foto: Cuenta de Tiwtter de Ignacio Torres

El Gobierno anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas. La administración de Javier Milei tomó esta medida a través de la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio del Interior, en un contexto delicado por el fuego que azotó a Chubut y gran parte de la Patagonia.

El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el pasado 8 de diciembre, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó al Gobierno que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, y denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

Más de 400 brigadistas participaron de los operativos de emergencia y fueron respaldados por helicópteros, aviones hidrantes y autobombas forestales. La escasez de precipitaciones complica el trabajo de los bomberos mientras las autoridades estudian permanentemente las zonas más afectadas.

La Administración de Parques Nacionales reiteró a los habitantes que se mantengan informados por los medios oficiales y respeten las normas impuestas. Se sostienen las guardias nocturnas en la Ruta 71 con el apoyo de brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores abocados a contener los focos espontáneos generados por la dinámica descendente del incendio en horas del atardecer.

Qué significa que el Gobierno haya intervenido el Parque Nacional Los Alerces

La intervención implica que las autoridades locales del Parque fueron desplazadas de sus funciones y que la gestión institucional, operativa y administrativa pasará a estar a cargo de un Comité de Intervención designado por la Administración de Parques Nacionales de manera transitoria, mientras dure la emergencia y hasta que se normalice el funcionamiento del área. El objetivo oficial de la medida es reforzar la respuesta frente a los incendios, coordinar las acciones de combate del fuego y garantizar la protección de los bienes ambientales protegidos bajo jurisdicción del parque.

Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

La decisión se tomó en medio de cuestionamientos por la conducción operativa y técnica de la respuesta ante el fuego y también se vincula con actuaciones judiciales en curso relacionadas con la gestión de la emergencia en el parque. En la práctica, la intervención es una herramienta administrativa que permitirá al Gobierno centralizar la toma de decisiones y la coordinación del operativo con la finalidad de asegurar una gestión más eficaz y articulada en un contexto de desastre ambiental

Nuevo Código Penal: el anuncio del Ministerio de Seguridad tras los incendios forestales en Chubut

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de las penas contra quienes provoquen incendios forestales ya sea por negligencia o de manera intencional en el marco del nuevo Código Penal. El anuncio se realizó durante la jornada del viernes 23 de enero en medio del fuego que azotan a la provincia de Chubut.

“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó la funcionaria a través de un comunicado. Monteoliva remarcó que el 95% de los incendios son consecuencia de la acción humana y sostuvo que no habrá excusas para quienes atenten contra los bosques, los parques nacionales y las áreas protegidas del país.