Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de las penas contra quienes provoquen incendios forestales ya sea por negligencia o de manera intencional en el marco del nuevo Código Penal. El anuncio se realizó durante la jornada del viernes 23 de enero en medio del fuego que azotan a la provincia de Chubut.

“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó la funcionaria a través de un comunicado. Monteoliva remarcó que el 95% de los incendios son consecuencia de la acción humana y sostuvo que no habrá excusas para quienes atenten contra los bosques, los parques nacionales y las áreas protegidas del país.

El anuncio se produjo en un contexto crítico por los incendios que afectan a la provincia de Chubut, donde aún permanecen focos activos en distintas zonas de la región cordillerana, particularmente en Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, donde brigadistas y equipos de emergencia permanecen desplegados realizando tareas de enfriamiento, control y monitoreo permanente.

¿Cuánto influyen los pinos en los incendios de Chubut?: el riesgo ecológico que amenaza a la Comarca Andina

Los pinos son un paisaje habitual en Argentina, tanto en zonas extensas del país como en barrios o casas. Sin embargo, su presencia conlleva algunos riesgos que es bueno considerar, especialmente ahora que se desarrollan fuertes incendios en el sur.

Puerto Patriada, el lugar donde se originó el incendio en la Comarca Andina chubutense, está rodeado de plantaciones de pinos. El avance del fuego volvió a poner en evidencia una problemática ecológica y social que se repite en la región: la expansión de una especie altamente inflamable que desplaza al bosque nativo y afecta la biodiversidad, las fuentes de alimentos, las medicinas naturales y el paisaje.

Diversos especialistas advierten que los pinos contienen resinas altamente inflamables, lo que provoca que los incendios se propaguen con mucha mayor rapidez. De hecho, el fuego avanza cinco veces más rápido en los pinares que en el bosque nativo y hasta treinta veces más rápido que en los arbustos de la estepa patagónica.

Otro factor clave es la capacidad de regeneración de esta especie luego del fuego. Las semillas de pino germinan con gran facilidad después de los incendios y crecen hasta cuatro veces más rápido que las especies nativas. Un ejemplo concreto se registró en Epuyén, donde tras el incendio de 2019, de mil pinos por hectárea brotaron más de 21.000. En Puerto Patriada, la invasión del pino radiata tiene su origen en quemas sucesivas de plantaciones que se remontan al año 1987.