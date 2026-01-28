Incendios en Chubut Foto: X

Los incendios que se desarrollan en la provincia de Chubut continúan encendiendo las alarmas, en particular en la zona de Cholila, donde los cambios en la fuerza y el sentido del viento dificultaron las labores para frenar el avance del fuego, que se desató el pasado 5 de enero. Desde entonces, la región atraviesa un delicado momento con la pérdida de miles de hectáreas y la intensa labor de brigadistas y personal de emergencia.

Las variaciones meteorológicas hicieron que algunos focos que estaban a punto de ser extinguidos volvieran a activarse y contribuyeron a que las llamas se propagaran con mayor rapidez. De acuerdo con los datos disponibles, el incendio ya consumió más de 40.000 hectáreas y mantiene en vilo a las autoridades.

En las tareas de combate, participan alrededor de 500 personas, entre ellas, más de 270 brigadistas provenientes de distintas provincias, además de bomberos voluntarios y equipos dedicados al apoyo logístico.

Video: Radio La Red.

Alarma en la Patagonia: gobernadores se unieron para pedir urgente la Ley de Emergencia Ígnea al Congreso

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron al Congreso que trate con carácter “urgente” la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual. Durante la videollamada, los mandatarios coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”.

Destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado. La sanción de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.