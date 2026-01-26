Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

En medio de la emergencia por los incendios en Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN) decidió este fin de semana intervenir el Parque Nacional Los Alerces, un hecho sin precedentes en la historia del área protegida.

Según las autoridades, la medida busca regularizar el funcionamiento institucional tras el devastador incendio que ya consumió aproximadamente 35 mil hectáreas de bosque nativo en la provincia.

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces (Prensa).

La decisión, informada mediante gacetilla oficial, implica la disposición de un Comité de Intervención para que asuma de manera transitoria las funciones de la Intendencia del parque.

Junto a esto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó la remoción de todas las autoridades del área protegida.

La petición se canalizó tras una denuncia por negligencia presentada por la Cámara de Turismo de Chubut (CATCH), presidida por Griselda Boiraz.

La intervención del Parque Los Alerces se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de Parques Nacionales. Esta se mantendrá hasta la nueva disposición de las autoridades.

La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces. Foto: Cuenta de Tiwtter de Ignacio Torres

Por qué se dispuso la intervención del Parque Nacional Los Alerces

Tanto el gobernador como representantes del sector turístico acusaron a las autoridades del Parque Los Alerces de negligencia en el manejo de la emergencia, por lo que se dispuso la intervención.

Las críticas apuntaron a falta de previsión, subestimación del riesgo y errores estratégicos en la respuesta al incendio.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción", sostuvo la CATCH en un comunicado oficial.

Según explicó el organismo, la intervención del Parque Los Alerces permitirá garantizar una gestión eficaz.

El objetivo es el cumplimiento de los fines de conservación y protección previstos por la Ley Nacional 22.351.

Incendio en Parque Nacional Los Alerces.

La determinación se tomó luego de una evaluación integral realizada por una delegación institucional.

El equipo que dispuso la intervención de Los Alerces estuvo encabezado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, y contó con la participación de:

José Albrizio, director nacional de Operaciones.

Damián Mujica, director regional Sur.

Ariel Amthauer, director de Lucha contra Incendios Forestales.

La delegación se incorporó al Comando Operativo el 6 de enero. Como resultado del análisis, las autoridades consideraron necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional.

La decisión de la intervención del Parque Los Alerces también tuvo en cuenta la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel.

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces.

La dimensión del desastre en Chubut

En Los Alerces, el fuego se originó a raíz de la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica.

Tras esto, el incendio avanzó sobre miles de hectáreas entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez.

Al momento, en las tareas de combate participaron más de 600 brigadistas y bomberos.

El fuego aún permanece fuera de control en varios sectores, especialmente en Bahía Las Percas y el valle del arroyo Planicie. Además, las condiciones climáticas adversas agravan la situación.

Es que, actualmente, una ola de calor extremo con temperaturas superiores a los 30 grados y la peor sequía de los últimos 60 años dificultan severamente las tareas de contención del fuego.

Es en este contexto que el gobierno provincial dispuso la intervención del Parque Nacional Los Alerces.