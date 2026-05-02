La impactante idea de cerrar el estrecho de Bering para evitar un colapso climático global. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En medio de la creciente preocupación por el cambio climático, una propuesta científica impulsada desde la Universidad de Utrecht volvió a poner sobre la mesa una de las ideas más disruptivas y polémicas de la geoingeniería moderna: construir un gigantesco sistema de diques en el estrecho de Bering para modificar la circulación oceánica global.

El planteo, publicado en la prestigiosa revista Science Advances, no constituye un proyecto en marcha, sino una simulación teórica que busca responder a una pregunta crítica: ¿es posible intervenir a gran escala en los océanos para frenar el colapso de sistemas climáticos clave?

El estrecho de Bering, ubicado entre Rusia y Alaska, conecta el océano Ártico con el océano Pacifico a través del mar de Bering y el mar de Chukotka. Foto: Facebook / Arturo Oropeza.

¿Qué es la AMOC y por qué preocupa a los científicos?

El foco del estudio está en la circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC), una corriente oceánica fundamental que transporta calor desde los trópicos hacia el Atlántico Norte. Su estabilidad influye directamente en el clima de Europa, América del Norte y otras regiones del planeta.

Diversas investigaciones advierten que esta circulación podría debilitarse significativamente, o incluso colapsar, como consecuencia del calentamiento global y el deshielo acelerado, lo que alteraría patrones climáticos, generaría eventos extremos y afectaría ecosistemas a escala global.

El estrecho de Bering sufre un deshielo acelerado y sin precedentes, registrando mínimos históricos de hielo en invierno, los peores en 5.500 años. FOTO: NA.

La idea: bloquear el flujo de agua del Pacífico

El trabajo, liderado por los investigadores Jelle Soons y Henk Dijkstra, propone instalar tres diques a lo largo del estrecho, con una extensión total cercana a los 100 kilómetros.

La lógica es compleja pero clave: actualmente, agua relativamente dulce del océano Pacífico ingresa al Ártico a través del estrecho de Bering, lo que reduce la salinidad del Atlántico Norte. Dado que la AMOC depende de la densidad del agua, determinada por su temperatura y salinidad, limitar ese flujo podría ayudar a mantener su funcionamiento.

Según los modelos, esta intervención podría, en ciertos escenarios, retrasar el debilitamiento de la AMOC y ampliar el llamado “presupuesto de carbono seguro”, es decir, la cantidad de emisiones que aún podrían liberarse sin provocar un colapso abrupto del sistema climático.

La AMOC (Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico) es un sistema crucial de corrientes oceánicas que actúa como una "cinta transportadora" de calor, llevando agua cálida desde los trópicos hacia el hemisferio norte y devolviendo agua fría hacia el sur. Regula el clima europeo y se está debilitando por el cambio climático. Foto: Facebook / Arturo Oropeza.

Riesgos, incertidumbre y límites políticos

No obstante, los propios autores subrayan que la propuesta está lejos de ser una solución garantizada. Si la AMOC ya se encuentra en un estado crítico, bloquear el estrecho podría tener el efecto contrario y acelerar su colapso.

A esto se suman obstáculos monumentales. La región del estrecho de Bering no solo alberga ecosistemas marinos sensibles, sino que también es clave para la pesca, la navegación internacional y las comunidades indígenas. Además, se trata de una zona geopolíticamente delicada, ubicada entre Estados Unidos y Rusia.

Incluso si la tecnología lo permitiera, el consenso político y ambiental necesario para una obra de semejante magnitud parece, por ahora, inalcanzable.

Geoingeniería: soluciones extremas para un problema urgente

La propuesta reabre el debate sobre la geoingeniería climática, un campo que explora intervenciones deliberadas en los sistemas naturales del planeta para mitigar el cambio climático.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, aproximadamente el doble de la media mundial, registrando en 2025 temperaturas superiores a la media en el 95% de su territorio. Foto: Unsplash

Si bien estas ideas ganan terreno ante la falta de avances suficientes en la reducción de emisiones, también generan preocupación por sus posibles efectos secundarios y consecuencias imprevisibles.

En este contexto, el proyecto neerlandés funciona más como una advertencia que como un plan concreto: frente a la magnitud del desafío climático, incluso las soluciones más radicales empiezan a ser consideradas.

Sin embargo, el consenso científico sigue siendo claro: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero continúa siendo la herramienta más efectiva y segura para evitar escenarios extremos.