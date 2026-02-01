Perros salchicha. Foto: Unsplash.

Los perros siguen siendo los compañeros preferidos para integrar la vida familiar: se adaptan rápido al hogar, brindan compañía constante y fortalecen un vínculo único con las personas. Entre ellos, los perros salchicha —o Dachshund— se han convertido en una de las razas más populares gracias a su carácter afectuoso y su inconfundible apariencia.

Originarios de Alemania, los Dachshund se distinguen por su cuerpo alargado y patas cortas, una característica vinculada a una mutación genética conocida como bassetismo. Esta particular anatomía los volvió famosos en todo el mundo, pero también implica cuidados específicos para mantener su salud en óptimas condiciones.

Perros salchicha. Foto: Freepik.

Un perro simpático, inteligente y con mucha personalidad

El perro salchicha es juguetón, sociable y suele llevarse muy bien con los niños. Con una educación adecuada, pueden adaptarse sin problemas a las reglas del hogar. Sin embargo, también son conocidos por su lado obstinado: si quieren algo, insistirán hasta conseguirlo.

Además, disfrutan mucho de cavar y hacer pozos en la tierra. Aunque para muchos dueños esto puede ser un desafío, esta actividad beneficia su ritmo cardíaco, fortalece la musculatura de sus patas y espalda y mejora su estado de ánimo.

El Dachshund puede presentar pelaje corto, largo o duro, y su esperanza de vida suele oscilar entre 12 y 16 años. Para garantizar que vivan de manera saludable durante todo ese tiempo, es importante conocer qué cuidados requieren.

Cuidados esenciales para un perro salchicha

1. Control del peso y alimentación equilibrada

Dado su cuerpo alargado, los perros salchicha son propensos a problemas en la columna. Para reducir riesgos, es fundamental evitar el sobrepeso y ofrecerles una alimentación equilibrada, baja en grasas y rica en proteínas.

2. Ejercicio diario para evitar la obesidad

Aunque sean pequeños, necesitan actividad todos los días. Un paseo diario es ideal para mantenerlos en forma y estimular su bienestar emocional.

3. Nada de saltos ni escaleras

Por su estructura corporal, deben evitar saltar o subir escaleras. Siempre que sea posible, conviene ayudarlos a subir a sillones o camas para no forzar su columna.

4. Así debés levantarlos correctamente

A la hora de alzarlos, lo correcto es sostener sus patas y su espalda al mismo tiempo, para no incomodarlos ni lastimarlos.

5. Cepillado según el tipo de pelaje

Pelo corto: cepillado semanal.

Pelo largo: cepillado más frecuente, ya que tiende a enredarse.

Pelo duro: requiere mantenimiento regular y, en algunos casos, stripping.

Perros salchicha. Foto: Unsplash.

¿Cuántas horas duerme un perro salchicha?

Estos perros suelen dormir entre 12 y 14 horas al día, un rango normal para su nivel de energía y su tamaño.

La mejor alimentación para un Dachshund

El perro salchicha tiene necesidades nutricionales particulares debido a su tamaño, forma corporal y predisposición a ciertos problemas de salud. Su dieta debe ser regulada cuidadosamente, evitando alimentos ricos en grasas y azúcares.

Proteínas recomendadas

Pollo

Pavo

Pescado

Algunas variedades de carne roja

Frutas y verduras beneficiosas

Manzanas

Zanahorias

Calabaza

Espinacas

Aun así, lo ideal es consultar con un veterinario antes de definir su dieta definitiva, especialmente si se trata de un perro con antecedentes de sobrepeso o molestias articulares.