Cómo cuidar las plantas de las olas de calor para que se mantengan saludables. Foto: Pexels.

El verano en Argentina ya no da tregua y el termómetro marca valores inéditos tanto en ciudades como en zonas rurales. En ese escenario, jardines, huertas y espacios verdes sienten el impacto directo del calor sostenido, por lo que aprender cómo cuidar las plantas se vuelve un factor muy importante.

Además, la radiación solar intensa y la falta de lluvias regulares aceleran el deterioro de hojas, tallos y raíces. Por eso, cuidarlas se vuelve una práctica ambiental concreta. Así, mantener el verde no es solo estética, sino adaptación al cambio climático.

Ubicación y riego: primeras barreras frente al estrés térmico

Elegir correctamente dónde ubicar cada planta es el primer paso para reducir el impacto del sol. Algunas especies requieren sombra parcial o luz filtrada para evitar quemaduras.

Al mismo tiempo, la sombra natural de árboles y arbustos genera microclimas más frescos. Esto ayuda a conservar humedad y estabilizar la temperatura del suelo. En paralelo, el riego debe realizarse temprano por la mañana. De ese modo, el agua se aprovecha mejor y se evita evaporación excesiva.

La forma correcta de cuidar las plantas en verano. Foto: Unsplash.

Suelo protegido y soluciones físicas

El suelo expuesto pierde humedad con rapidez durante el verano. Por eso, el uso de acolchados orgánicos se vuelve una herramienta clave.

Materiales como paja, hojas secas o chips de madera mantienen frescas las raíces. Además, reducen malezas y mejoran la calidad del sustrato.

Cuando las temperaturas se disparan, también resultan útiles mallas de sombreo, toldos y velos. Estas barreras atenúan el impacto directo del sol.

Especies resistentes y fertilización consciente

Seleccionar plantas adaptadas al calor facilita el cuidado estival. Las suculentas y especies mediterráneas toleran sequía y radiación intensa.

Asimismo, flores de raíces profundas resisten mejor los períodos de estrés hídrico. Esto reduce la necesidad de riego constante.

Rociar las hojas con un poco de vinagre mezclado con agua ayudará a mantener las plantas más saludables. Foto: Grok AI.

En cuanto a la fertilización, los abonos orgánicos y el aporte de potasio fortalecen los tejidos vegetales y mejoran la resistencia.

Las mejores plantas para embellecer el jardín en verano

Entre las opciones más recomendadas aparecen lavanda, romero, salvia y tomillo, ideales para climas cálidos y suelos bien drenados.

También destacan suculentas como Sedum, Kalanchoe y Aloe, que almacenan agua y aportan formas y colores variados.

A ellas se suman gaura, equinácea, girasol y cardo erizo, especies rústicas que florecen incluso bajo sol intenso.

Plantas de decoración. Foto: Grok AI.

Cuidados finales y mirada ecológica

Durante el verano conviene evitar podas intensas, ya que exponen tejidos sensibles. En cambio, retirar ramas secas ayuda a optimizar recursos.

Además, el calor favorece plagas, por lo que la observación constante resulta fundamental. El equilibrio del suelo es la mejor defensa natural.

En definitiva, un jardín sano en verano surge de pequeñas decisiones cotidianas. Adaptar prácticas y elegir bien las especies permite sostener el verde aun en tiempos de calor extremo.