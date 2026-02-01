Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Damián Dopacio)

El calor extremo continúa este domingo sin dar tregua y persisten las temperaturas elevadas en distintas regiones del país. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este domingo las alertas por altas temperaturas en varios distritos.

Según el organismo, la advertencia alcanza a zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunos sectores, el nivel de alerta es amarillo, mientras que en otros se intensifica a naranja e incluso roja, debido al impacto que pueden tener las condiciones térmicas sobre la salud.

Alerta por calor este domingo en varias zonas del país. Foto: SMN

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

La alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja

La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Ola de calor en distintas partes del país. Foto: Freepik

Recomendaciones ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud, y son las siguientes:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.